Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на теракты в Иерусалиме
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме. Его слова приводит газета Times of Israel.
"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает", — сказал Нетаньяху.
Израильский премьер также отметил, что страна не стремится к эскалации конфликта, но готова к любому сценарию. При этом политик призвал жителей Израиля не устраивать самосуд.
Как уже писал Лайф, за сутки в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. После случившегося движение ХАМАС заявило, что событие стало реакцией на недавний израильский рейд в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло десять палестинцев.
Ещё один теракт произошёл утром 28 января в Городе Давида, старейшем населённом районе Иерусалима, причём злоумышленником оказался 13-летний мальчик. Подросток серьёзно ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании. Он находится в сознании в больнице.
ТАСС / AP / Maya Alleruzzo