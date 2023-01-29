Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на теракты в Иерусалиме

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал "мощный, быстрый и точный" ответ на атаки в Иерусалиме. Его слова приводит газета Times of Israel.

"Наш ответ будет мощным, быстрым и точным. Кто бы ни пытался причинить нам вред, мы причиним вред им и всем, кто им помогает", — сказал Нетаньяху.

Израильский премьер также отметил, что страна не стремится к эскалации конфликта, но готова к любому сценарию. При этом политик призвал жителей Израиля не устраивать самосуд.

Как уже писал Лайф, за сутки в Восточном Иерусалиме произошло два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. После случившегося движение ХАМАС заявило, что событие стало реакцией на недавний израильский рейд в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан, в ходе которого погибло десять палестинцев.