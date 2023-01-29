Кадыров пошутил про бункер после угроз украинца ударить по Грозному

Глава Чечни Рамзан Кадыров с иронией сообщил, что "уже ищет себе бункер", комментируя заявление украинского националиста и лидера праворадикальной организации C14* Евгения Карася, который пригрозил ракетными ударами по Грозному.

"Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу", — отметил Кадыров в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что российские военнослужащие будут продолжать находить и уничтожать нацистов на Украине.

"Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть", — заметил глава Чечни.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти допускают возможность ударов по городам РФ: Москве, Петербургу и Екатеринбургу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, сообщил, что Киев причастен к организации терактов и не гнушается ничем, что лишь доказывает правильность решений Москвы по собственной защите.