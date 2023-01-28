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28 января, 20:58

Джилл Байден назвали "секретным оружием" на выборах президента США в 2024 году

Bloomberg: Соратники Байдена считают его жену "секретным оружием" на президентских выборах

Жена президента США Джо Байдена — Джилл — может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Соратники президента рассматривают её как секретное оружие. Она может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка", — отмечается в публикации.

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Агентство подчёркивает, что Джилл также обменивается с супругом информацией из реального мира, которую получает от своих студентов. Личность жены нынешнего главы Белого дома рассматривается менее поляризующей общество, чем две её предшественницы в роли первых леди: Мелании Трамп и Мишель Обамы. При этом супруга Байдена по-прежнему остаётся неизвестной многим американцам даже спустя половину президентского срока мужа.

"Но в стенах Белого дома она воспринимается как ближайшее и самое защищающее (президента) доверенное лицо", — говорится в материале.

Кроме того, собеседники агентства утверждают, что Джилл поддерживает выдвижение супруга на новый президентский срок.

Байдена начали готовить к новым выборам

Байдена начали готовить к новым выборам

Ранее Лайф писал, что Джо Байден решил пошутить о частых оговорках в ходе выступления и при этом умудрился опять трижды допустить подобное. Пока американский президент иронизировал над собой, он три раза перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.

Обложка ©

Flickr / The White House

Иван Косицын

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