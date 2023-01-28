Джилл Байден назвали "секретным оружием" на выборах президента США в 2024 году
Bloomberg: Соратники Байдена считают его жену "секретным оружием" на президентских выборах
Жена президента США Джо Байдена — Джилл — может стать его "секретным оружием" на предстоящих выборах главы государства, которые пройдут в 2024 году. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
"Соратники президента рассматривают её как секретное оружие. Она может обращаться к женщинам-избирателям как учитель, мать, мачеха и бабушка", — отмечается в публикации.
Агентство подчёркивает, что Джилл также обменивается с супругом информацией из реального мира, которую получает от своих студентов. Личность жены нынешнего главы Белого дома рассматривается менее поляризующей общество, чем две её предшественницы в роли первых леди: Мелании Трамп и Мишель Обамы. При этом супруга Байдена по-прежнему остаётся неизвестной многим американцам даже спустя половину президентского срока мужа.
"Но в стенах Белого дома она воспринимается как ближайшее и самое защищающее (президента) доверенное лицо", — говорится в материале.
Кроме того, собеседники агентства утверждают, что Джилл поддерживает выдвижение супруга на новый президентский срок.
Ранее Лайф писал, что Джо Байден решил пошутить о частых оговорках в ходе выступления и при этом умудрился опять трижды допустить подобное. Пока американский президент иронизировал над собой, он три раза перепутал имя конгрессмена-демократа из Вирджинии.
Flickr / The White House