В Израиле заявили о необходимости смертной казни для террористов
Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов
Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за введение смертной казни для террористов. Он также считает необходимым упростить процесс получения прав на ношение оружия для населения.
"Я хочу оружие на улицах, я хочу, чтобы граждане Израиля могли защищать себя", — заявил Бен-Гвир.
Эти заявления министр сделал после стрельбы, случившейся в синагоге Иерусалима вечером 27 января, в результате которой погибло семь человек, а также теракта, произошедшего утром 28 января в Восточном Иерусалиме. 13-летний подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании и был госпитализирован.
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