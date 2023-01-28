"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 января, 20:51

В Израиле заявили о необходимости смертной казни для террористов

Министр нацбезопасности Израиля Бен-Гвир предложил ввести смертную казнь для террористов

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир выступил за введение смертной казни для террористов. Он также считает необходимым упростить процесс получения прав на ношение оружия для населения.

"Я хочу оружие на улицах, я хочу, чтобы граждане Израиля могли защищать себя", заявил Бен-Гвир.

После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

После кровавого теракта у синагоги в Иерусалиме задержано более 40 человек

Эти заявления министр сделал после стрельбы, случившейся в синагоге Иерусалима вечером 27 января, в результате которой погибло семь человек, а также теракта, произошедшего утром 28 января в Восточном Иерусалиме. 13-летний подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, однако сам получил пулю при задержании и был госпитализирован.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров