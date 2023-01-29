Аргентина и другие страны Латинской Америки не намерены отправлять оружие Украине

Аргентина и другие страны Латинской Америки не будут поставлять оружие на Украину или в какие-либо ещё зоны конфликтов. Об этом заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта", — сказал аргентинский президент.

В ходе беседы с Шольцем Фернандес поделился идеями о том, как можно урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что осуждает специальную военную операцию России, но воздержался от оценок действий европейских стран.