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29 января, 01:18

Аргентина и другие страны Латинской Америки не намерены отправлять оружие Украине

Президент Аргентины Фернандес: Латинская Америка не планирует отправлять оружие на Украину

Аргентина и другие страны Латинской Америки не будут поставлять оружие на Украину или в какие-либо ещё зоны конфликтов. Об этом заявил президент южноамериканской республики Альберто Фернандес на пресс-конференции в Буэнос-Айресе после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

"Аргентина и Латинская Америка не думают об отправке оружия ни на Украину, ни в какую-либо другую зону конфликта", — сказал аргентинский президент.

Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией

Президент Аргентины Фернандес заявил, что не откажется от диалога с Россией

В ходе беседы с Шольцем Фернандес поделился идеями о том, как можно урегулировать конфликт на Украине. Он также заявил, что осуждает специальную военную операцию России, но воздержался от оценок действий европейских стран.

Ранее Лайф сообщал, что США ведут работу с девятью странами Латинской Америки относительно возможности отправки Киеву российского оружия, которое находится на балансе их вооружённых сил. Взамен Штаты предлагают свою технику.

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Twitter / Fuerzas Armadas de la República Argentina

Юлия Коновалова

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