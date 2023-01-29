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29 января, 01:54

В Москве мужчина зарезал сына и бывшую жену, после чего покончил с собой

В Москве мужчина зарезал сына и бывшую жену в квартире на улице Флотской, после чего покончил с собой. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Правоохранители на месте жестокого тройного убийства в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"На лестничной площадке седьмого этажа 45-летний мужчина в ходе ссоры причинил своему сыну ножевые ранения, после чего прошёл в квартиру и причинил ножевые ранения бывшей жене 1980 г.р.", — информирует ведомство в телеграм-канале.

От полученных травм сын и женщина скончались на месте. После этого мужчина покончил жизнь самоубийством. На месте происшествия работает полиция, задействованы представители прокуратуры и Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Убийство двух лиц".

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Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Юлия Коновалова

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