Трамп заявил, что некомпетентность Байдена привела мир на грань третьей мировой войны

Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели человечество на грань третьей мировой войны. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед республиканцами в Южной Каролине.

"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привёл нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны, если кто не знает", — сказал экс-президент США в речи, транслировавшейся на ютуб-канале.

Бывший американский лидер добавил, что в роли президента вернёт "мир через силу", а также подчеркнул, что, если бы он руководил страной, противостояния между Россией и Украиной не возникло бы никогда. Экс-президент отметил, что готов достичь мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры.