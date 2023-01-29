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29 января, 02:31

Трамп заявил, что некомпетентность Байдена привела мир на грань третьей мировой войны

Слабость и некомпетентность президента США Джо Байдена привели человечество на грань третьей мировой войны. Об этом заявил экс-глава Белого дома Дональд Трамп во время выступления перед республиканцами в Южной Каролине.

"Своей слабостью и некомпетентностью Джо Байден привёл нас на край третьей мировой войны. Мы на краю третьей мировой войны, если кто не знает", — сказал экс-президент США в речи, транслировавшейся на ютуб-канале.

Трамп заявил, что США при Байдене разоряют коррумпированные политики

Трамп заявил, что США при Байдене разоряют коррумпированные политики

Бывший американский лидер добавил, что в роли президента вернёт "мир через силу", а также подчеркнул, что, если бы он руководил страной, противостояния между Россией и Украиной не возникло бы никогда. Экс-президент отметил, что готов достичь мирного соглашения в течение 24 часов через переговоры.

А ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что передача танков Незалежной может спровоцировать начало ядерной войны, а потому боевые действия, по его мнению, необходимо как можно скорее завершить.

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YouTube / The Epoch Times

Юлия Коновалова

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