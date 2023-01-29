Москвичам рассказали, какой будет погода в традиционно самые холодные дни зимы

Традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в нынешнем году будут крайне тёплыми. Таким прогнозом порадовал жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истёкшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

По словам синоптика, температура воздуха в эти дни будет примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Как указали в Гидрометцентре, днём 31 января в российской столице ожидается температура от минус двух до нуля градусов, а днём 1 февраля — от минус трёх до плюс двух градусов.