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29 января, 02:51

Москвичам рассказали, какой будет погода в традиционно самые холодные дни зимы

Вильфанд: Традиционно самые холодные дни зимы в Москве в этом году будут тёплыми

Традиционно самые холодные дни зимы в Москве — 31 января и 1 февраля — в нынешнем году будут крайне тёплыми. Таким прогнозом порадовал жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Парадокс заключается в том, что именно 31 января и 1 февраля являются по климату самыми холодными днями. Если "осреднить" температуру за истёкшие 30 лет, это самые холодные дни, а они будут очень тёплыми", — приводит слова метеоролога РИА "Новости".

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Нескольким регионам пообещали аномальное тепло в ближайшие дни

По словам синоптика, температура воздуха в эти дни будет примерно на пять-шесть градусов выше климатической нормы. Как указали в Гидрометцентре, днём 31 января в российской столице ожидается температура от минус двух до нуля градусов, а днём 1 февраля — от минус трёх до плюс двух градусов.

Ранее жителей Москвы предупредили о тумане с видимостью 200–700 метров и гололёде и посоветовали выбирать нескользящую обувь с рельефной подошвой. Автолюбителям настоятельно рекомендовали не превышать скорость, избегать внезапных манёвров.

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Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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