Во Франции высмеяли угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024
Политик из Франции Филиппо: Мировой спорт переживёт бойкот Украиной Олимпиады в Париже
Глава партии "Патриоты" и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо прокомментировал недовольство со стороны украинских властей из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске не поддержавших специальную военную операцию россиян к Играм в Париже.
"Зеленский угрожает, что Украина бойкотирует Олимпиаду, если российским спортсменам не запретят участие? Ладно! Пусть бойкотирует! Мировой спорт переживёт это!" — написал французский политик в "Твиттере".
Ранее МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против СВО. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В Олимпийском комитете отметили, что при выполнении этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям. Киев также угрожает бойкотировать ОИ-2024.
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