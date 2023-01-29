Во Франции высмеяли угрозы Украины бойкотировать Олимпиаду-2024

Ранее МОК предложил допустить до соревнований российских спортсменов, но только тех, которые выступают против СВО. Ещё одним условием является полное соблюдение Всемирного антидопингового кодекса и всех соответствующих положений. В Олимпийском комитете отметили, что при выполнении этих условий спортсмены смогут выступать на соревнованиях как нейтральные, то есть они не будут представлять свою страну или организацию в государстве. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией МОК по допуску россиян к соревнованиям. Киев также угрожает бойкотировать ОИ-2024.