Бетербиев после победы над Ярдом заявил, что хочет провести бой с Биволом

После защиты титулов чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что хочет провести титульный бой против Дмитрия Бивола.

"Я думаю, эта работа будет намного приятнее, чем другая. Имею в виду, я хочу бой с Биволом. Сейчас на кону этого боя всё. На кону будут четыре пояса, это будет очень хороший бой", — сказал боксёр в эфире ютуб-канала Top Rank Boxing.

По словам Бетербиева, поединок покажет, кто из двух боксёров по-настоящему лучший.

Минувшей ночью Бетербиев на стадионе "Уэмбли" в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил все три пояса. Поединок завершился в восьмом раунде, когда команда спортсмена из Великобритании выбросила белое полотенце. Для 38-летнего россиянина эта победа стала 19-й в 19 поединках (все — нокаутом).