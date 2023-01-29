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29 января, 03:41

Бетербиев после победы над Ярдом заявил, что хочет провести бой с Биволом

После защиты титулов чемпиона мира в полутяжёлом весе по версиям IBF, WBO и WBC Артур Бетербиев заявил, что хочет провести титульный бой против Дмитрия Бивола.

"Я думаю, эта работа будет намного приятнее, чем другая. Имею в виду, я хочу бой с Биволом. Сейчас на кону этого боя всё. На кону будут четыре пояса, это будет очень хороший бой",сказал боксёр в эфире ютуб-канала Top Rank Boxing.

По словам Бетербиева, поединок покажет, кто из двух боксёров по-настоящему лучший.

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Минувшей ночью Бетербиев на стадионе "Уэмбли" в Лондоне техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда и защитил все три пояса. Поединок завершился в восьмом раунде, когда команда спортсмена из Великобритании выбросила белое полотенце. Для 38-летнего россиянина эта победа стала 19-й в 19 поединках (все — нокаутом).

В свою очередь, Бивол в ноябре прошлого года после победы над Хильберто Рамиресом и защиты титула WBA заявил о готовности стать чемпионом мира по боксу в полутяжёлом весе. Таким образом он бросил вызов Бетербиеву.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Юлия Коновалова

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