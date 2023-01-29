Россиян предупредили о новой схеме мошенников, выдающих себя за работодателей

Мошенники стали публиковать в Сети объявления с вакансиями, ориентируясь на тех, кто находится в поиске работы. Как пишут "Известия", откликнувшегося соискателя "принимают" на должность, присылают ему договор, в котором необходимо указать номер банковской карты.

После этого злоумышленники просят код из СМС-сообщения, якобы для перечисления гонорара. Такая схема бывает и обратной: мошенники находят жертв на порталах с резюме, звонят им и обещают принять на работу.

Чтобы обезопасить себя, необходимо проверять информацию о работодателе. Например, на официальном сайте компании, где можно найти и открытые вакансии, и реальные контактные данные. Также в этом помогут крупные рекрутинговые порталы. Россиянам необходимо помнить, что начисление зарплаты производится по реквизитам, а не по номеру карты.