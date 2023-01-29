Группа военных тайно лоббирует в Пентагоне передачу Киеву истребителей F-16
Politico: Идея передать Украине истребители F-16 набирает всё больше поддержки в Пентагоне
Группа представителей Пентагона ведёт тайную кампанию внутри оборонного ведомства США, чтобы убедить руководство передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
"Группа военных представителей незаметно склоняет Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину", — говорится в публикации.
Один из собеседников издания указал, что дискуссия внутри Минобороны США вокруг возможных поставок самолётов Киеву набирает обороты на фоне подготовки Украины к наступлению предстоящей весной. Источники утверждают, что окончательное решение по истребителям пока не принято и украинским властям необходимо заявить о том, что получение F-16 является для них наивысшим приоритетом. На принятие решения по самолётам могут уйти недели, и речь идёт либо о передаче истребителей из состава ВВС США, либо об их реэкспорте из третьих стран.
Несмотря на отсутствие окончательного решения, в Киеве уже составили список из 50 пилотов, которые готовы начать трёхмесячное обучение на F-16, владеют английским языком и имеют за плечами "тысячи боевых миссий", указывает газета.
Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что власти США не исключают возможности поставки Киеву в будущем самолётов F-16. А вот глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что о передаче истребителей Украине "не может быть и речи". При этом поставить самолёты может Великобритания, однако, как пишет The Telegraph, только после вывода с территории страны российских войск.
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