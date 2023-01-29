Группа военных тайно лоббирует в Пентагоне передачу Киеву истребителей F-16

Группа представителей Пентагона ведёт тайную кампанию внутри оборонного ведомства США, чтобы убедить руководство передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

"Группа военных представителей незаметно склоняет Пентагон к одобрению отправки истребителей F-16 на Украину", — говорится в публикации.

Один из собеседников издания указал, что дискуссия внутри Минобороны США вокруг возможных поставок самолётов Киеву набирает обороты на фоне подготовки Украины к наступлению предстоящей весной. Источники утверждают, что окончательное решение по истребителям пока не принято и украинским властям необходимо заявить о том, что получение F-16 является для них наивысшим приоритетом. На принятие решения по самолётам могут уйти недели, и речь идёт либо о передаче истребителей из состава ВВС США, либо об их реэкспорте из третьих стран.

Несмотря на отсутствие окончательного решения, в Киеве уже составили список из 50 пилотов, которые готовы начать трёхмесячное обучение на F-16, владеют английским языком и имеют за плечами "тысячи боевых миссий", указывает газета.