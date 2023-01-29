Таинственный отпечаток руки в древнем рву Старого города Иерусалима озадачил учёных
Daily Mail: В Старом городе Иерусалима обнаружен таинственный отпечаток руки
Археологи обнаружили таинственный отпечаток руки в древнем рву, который сотни лет назад окружал Старый город Иерусалима. Обложка © Twitter / Daily_Mail
Археологи обнаружили таинственный отпечаток руки в древнем рву, который сотни лет назад окружал Старый город Иерусалима. Как сообщает Daily Mail, эта уникальная находка озадачила учёных.
Отпечаток был найден во время раскопок и проведения работ по расширению дороги. Сначала обнаружили укрепление, на котором и был таинственный отпечаток. Как говорят учёные, функция рва ясна — он остановил крестоносцев от вторжения в священный город, однако предназначение слепка руки остаётся загадкой. Также известно, что возраст укреплений — около тысячи лет. Они были построены во время арабского владычества над городом и до завоевания Иерусалима в ходе Первого крестового похода.
"Это что-то символизирует? Указывает ли это на конкретный ближайший элемент? Или это просто ради шутки? Время покажет", — указали исследователи.
Ранее международная группа учёных во главе с археологами из Университета Центрального Ланкашира (UCLan) обнаружила человеческую кость возрастом около 11 тысяч лет в пещере на севере Британии. Останки находились в пещере Heaning Wood Bone. Эта находка стала одной из древнейших для данного региона. До сих пор таковыми считались захоронения, найденные в 2013 году в пещере Kents Bank Cavern, возраст которых — около десяти тысяч лет.