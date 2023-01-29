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29 января, 06:23

Битва за титан: В США назвали главную причину поддержки Украины

Newsweek: США продолжают оказывать Украине поддержку ради титана

Журнал Newsweek выяснил причину заинтересованности США в ситуации на Украине: Вашингтон продолжает поддерживать Киев из-за титана — жизненно важного для страны ресурса, который используется в передовых военных устройствах, в том числе истребителях, вертолётах, танках и ракетах большой дальности.

"Если Украина победит, США и их союзники окажутся в выгодном положении, чтобы создать новый канал добычи титана. Но если России удастся захватить месторождения и заводы страны, то Москва усилит своё глобальное влияние на все более стратегически важные ресурсы", — говорится в материале.

В настоящее время США и страны – члены НАТО предпринимают усилия "по выявлению, разработке и использованию огромных запасов ключевого металла на Украине". Как пишет издание, титан представляет для Америки "ключевую уязвимость".

"Мы говорим о нашей способности производить больше самолётов, мы говорим о нашей способности производить боеприпасы. Все они зависят от титана, и мы позволили себе стать зависимыми от иностранных поставщиков", — заявил журналу источник в оборонной промышленности США.

Американские эксперты уверены, что Украина имеет значительные запасы редкоземельных минералов, и, если получится "правильно разыграть карты", это может стать "привлекательной альтернативой российским и китайским источникам, от которых в настоящее время существует большая зависимость.

"Поскольку на Западе всё чаще ведутся дебаты о том, почему в наших интересах продолжать поддерживать Украину, я думаю, что это один из аргументов", — подчеркнул сотрудник Конгресса.

Вместе с тем в Вашингтоне считают, что титан необходим для создания оружия, которое поможет сдерживать Пекин.

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Кстати, ранее США заподозрили в подготовке следующей войны после Украины. Как писал Лайф, в настоящее время Америка находится в поиске союзников для нового театра военных действий. По некоторым данным, на этот раз это будет Китай. Причём в Вашингтоне планируют использовать за образец военную подготовку Незалежной против России.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Николь Вербер

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