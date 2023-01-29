В МИД России объяснили причину передачи американских танков Киеву

Передача танкового батальона Украине — крайне деструктивный шаг, и слова США о том, что отправка техники не является эскалацией, — отрицание очевидного. Как заявил в беседе с РИА "Новости" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, Вашингтон также принял данное решение, чтобы "подровнять общенатовскую шеренгу".

"Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчёт "на первый, второй". Всё это в таком виде реализуется на глазах у международного сообщества, которое, как я понимаю, испытывает нарастающую обеспокоенность тем, куда толкает мир эта западная группа безответственных, если не сказать потерявших разум, политиков или политиканов", — сказал он.

Вместе с тем он подчеркнул парадоксальное утверждение американских властей о том, что поставки современного оружия Киеву не являются эскалацией. По его словам, данный факт не что иное, как "отрицание очевидного".