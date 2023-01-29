Отказ в прописке стал причиной зверского убийства двух человек на севере Москвы

Отказ в прописке стал причиной жестокого убийства двух человек в квартире жилого дома на Флотской улице в Москве. Об этом ТАСС рассказала представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Напомним, в Москве мужчина зарезал сына и бывшую жену в квартире на улице Флотской. 20-летний сын убийцы отказался пускать его в квартиру, после чего он ударил парня ножом и вошёл в жилище. Оказавшись внутри, мужчина нанёс десять ножевых ранений 42-летней бывшей жене ножом и свёл счёты с жизнью. От полученных травм парень и женщина скончались. В это время в квартире также были невеста погибшего и знакомая матери, они не пострадали.