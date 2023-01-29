Британцы потребовали выслать украинскую беженку-расистку, недовольную количеством мусульман

Британцы раскритиковали украинскую беженку, которой не понравилось, что в Бирмингеме проживает слишком много мусульман. Зрители телеканала Channel 4 в таком случае предложили ей вернуться обратно на родину.

"Отправьте её обратно... Дома она будет в большей безопасности..." — заявил комментатор под ником Rosemeen Khalpey Parkar.

Его поддержала и Tania Amaning, удивившись, что девушка ещё имеет наглость жаловаться на подобные вещи. А Mohd Aidil Kamarudin отреагировал на ситуацию с юмором. Он заметил, что украинка будет в ещё большем шоке, когда узнает, кто является нынешним премьер-министром Великобритании. К слову, Риши Сунак — первый в британской истории премьер пенджабского происхождения и индуистского вероисповедания.

"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — констатировал Yasmee Suhaib.