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29 января, 07:06

Британцы потребовали выслать украинскую беженку-расистку, недовольную количеством мусульман

Зрители Channel 4 призвали выслать украинку, шокировавшую британку словами о мусульманах

Британцы раскритиковали украинскую беженку, которой не понравилось, что в Бирмингеме проживает слишком много мусульман. Зрители телеканала Channel 4 в таком случае предложили ей вернуться обратно на родину.

"Отправьте её обратно... Дома она будет в большей безопасности..." — заявил комментатор под ником Rosemeen Khalpey Parkar.

Его поддержала и Tania Amaning, удивившись, что девушка ещё имеет наглость жаловаться на подобные вещи. А Mohd Aidil Kamarudin отреагировал на ситуацию с юмором. Он заметил, что украинка будет в ещё большем шоке, когда узнает, кто является нынешним премьер-министром Великобритании. К слову, Риши Сунак — первый в британской истории премьер пенджабского происхождения и индуистского вероисповедания.

"Посмотрите, насколько они закоренелые расисты, иногда раньше эти люди разыгрывали карту жертвы, теперь показали себя во всей красе", — констатировал Yasmee Suhaib.

Украинские беженцы пожаловались на ужасные условия жилья в Великобритании

Украинские беженцы пожаловались на ужасные условия жилья в Великобритании

Как уже рассказывал Лайф, украинская беженка поселилась у жительницы Великобритании вместе с сыном, однако через некоторое время начала жаловаться на условия и выказывать недовольство. Девушка заявила, что в окрестностях живёт "слишком много мусульман", а также выразила недовольство, что её ребёнка отправили в школу с темнокожими и азиатами.

Обложка ©

ТАСС / DPA / Marcus Brandt

Николь Вербер

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