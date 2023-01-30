ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 января 2023, 11:39

В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8

В Запорожской области российские противовоздушные средства обороны сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Новодаровка в Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

Вместе с тем за сутки удалось ликвидировать два украинских беспилотника в районах населённых пунктов Коломыйчиха и Кременная в ЛНР, а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области. Также в районах населённых пунктов Пролетарка и Виноградово в Херсонской области были перехвачены две американские ракеты HARM.

Российские войска уничтожили свыше 35 бойцов ВСУ на Купянском направлении
Российские войска уничтожили свыше 35 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Ранее Лайф сообщал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.

BannerImage

Shutterstock

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar