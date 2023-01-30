В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8
В Запорожской области российские противовоздушные средства обороны сбили украинский вертолёт Ми-8. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Российскими средствами ПВО в районе населённого пункта Новодаровка в Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.
Вместе с тем за сутки удалось ликвидировать два украинских беспилотника в районах населённых пунктов Коломыйчиха и Кременная в ЛНР, а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области. Также в районах населённых пунктов Пролетарка и Виноградово в Херсонской области были перехвачены две американские ракеты HARM.
Ранее Лайф сообщал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.
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