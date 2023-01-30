В Запорожской области сбит украинский вертолёт Ми-8

Вместе с тем за сутки удалось ликвидировать два украинских беспилотника в районах населённых пунктов Коломыйчиха и Кременная в ЛНР, а также четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в ДНР и Запорожской области. Также в районах населённых пунктов Пролетарка и Виноградово в Херсонской области были перехвачены две американские ракеты HARM.