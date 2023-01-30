Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих на Краснолиманском направлении
До 40 военнослужащих и семь единиц техники потеряла украинская армия в результате манёвров российских артиллеристов из группировки "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди потерь противника он перечислил четыре боевые бронемашины и три автомобиля.
"Огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.
Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.
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