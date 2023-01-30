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Опубликовано 30 января 2023, 11:33

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих на Краснолиманском направлении

До 40 военнослужащих и семь единиц техники потеряла украинская армия в результате манёвров российских артиллеристов из группировки "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он перечислил четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

"Огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики", сообщил журналистам представитель военного ведомства.

Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.


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Getty Images / Diego Herrera Car

Марина Калегина
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