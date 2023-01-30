"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
30 января, 11:33

Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих на Краснолиманском направлении

До 40 военнослужащих и семь единиц техники потеряла украинская армия в результате манёвров российских артиллеристов из группировки "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он перечислил четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

"Огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики", сообщил журналистам представитель военного ведомства.

Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.


Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Марина Калегина

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров