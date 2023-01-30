Украинская армия потеряла до 40 военнослужащих на Краснолиманском направлении

До 40 военнослужащих и семь единиц техники потеряла украинская армия в результате манёвров российских артиллеристов из группировки "Центр" на Краснолиманском направлении. Об этом проинформировал на брифинге в понедельник официальный представитель российского Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди потерь противника он перечислил четыре боевые бронемашины и три автомобиля.

"Огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение 95-й десантно-штурмовой бригаде в районе населённого пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики", — сообщил журналистам представитель военного ведомства.