Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли 110 человек на Краснолиманском направлении
Российские лётчики и артиллеристы группировки "Центр" поразили до 110 бойцов ВСУ, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о солдатах 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии.
"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Национальной гвардии", — заявил Конашенков.
На этом направлении ВСУ потеряли около 110 солдат, одну БМП, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона-С" и боевую машину РСЗО "Град".
Ранее Лайф писал, что российские войска продолжают наступать на Южно-Донецком и Запорожском направлениях. Накануне ВСУ потеряли там до 70 бойцов, два склада, три гаубицы и самоходную артиллерийскую установку.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ