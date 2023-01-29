Бойцы группировки "Центр" уничтожили до 110 солдат ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские лётчики и артиллеристы группировки "Центр" поразили до 110 бойцов ВСУ, которые пытались наступать на Краснолиманском направлении. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, речь идёт о солдатах 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Нацгвардии.

"На Краснолиманском направлении ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение скоплениям живой силы 92-й механизированной, 25-й воздушно-десантной, 80-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 27-й бригады Национальной гвардии", — заявил Конашенков.

На этом направлении ВСУ потеряли около 110 солдат, одну БМП, четыре боевые бронированные машины, самоходное орудие "Нона-С" и боевую машину РСЗО "Град".