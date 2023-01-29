Почему Европа выдворяет украинских мужчин на мобилизацию Политолог Дмитрий Родионов — о том, что Европа перестаёт быть безопасным местом для украинцев: страны ЕС могут выдать Киеву уклонистов, чтобы восполнить потери ВСУ. 37340 37340 Фото © Getty Images / Artur Widak / NurPhoto

Как встретили идею Киева

Киев призвал страны ЕС депортировать украинцев от 18 до 55 лет обратно на родину для мобилизации. Посольство Украины обратилось с официальной просьбой помочь в розыске и переправке уклонистов. То, что украинская армия несёт огромные потери, — не секрет. Участники операции под Артёмовском говорят, что ВСУ теряют там по батальону в день. Очевидно, что реальное число потерь значительно превышает озвученные главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен 100 тысяч.

Так вот об уехавших. Точных данных о том, сколько граждан Украины покинуло страну с момента начала спецоперации, не существует. Указанные различными СМИ цифры могут значительно разниться. Буквально на днях Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) сообщило, что с начала спецоперации в страны Европы прибыли в общей сложности 7 996 573 беженца с Украины. А по данным европейского Агентства по безопасности внешних границ (Frontex), в 2022 году в Европу приехало почти 13 миллионов украинцев, из которых 10,7 миллиона вернулось обратно.

Конечно, есть наёмники. В МВД ЛНР ещё в прошлом году рассказали о том, что на Луганском направлении в некоторых подразделениях ВСУ воюет до 70 процентов наёмников. Однако наёмниками все бреши не закроешь, к тому же они тоже не бессмертные. Тем не менее у Киева есть ещё серьёзный человеческий ресурс в виде самих украинцев, которых, даже по пессимистическим подсчётам, в стране на момент начала СВО было около 30 миллионов человек.

При этом мы не можем знать, сколько из этого числа составляют мужчины призывного возраста. Да, надо полагать, их не так много, учитывая, что мужчинам от 18 до 55 лет выезд из страны запрещён. Однако известно, что существует множество схем переправки мужчин, цена вопроса — от $2 до 5 тысяч.

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Думаю, вполне можно предполагать, что около миллиона подлежащих призыву украинцев в Европе найдётся. А это достаточно серьёзный ресурс, если, конечно, Киев сможет его заполучить. При том, что в реальности Киеву нужно куда меньше. Как сообщают украинские телеграм-каналы, Генштаб Украины начинает экстренную мобилизацию, цели которой собрать 50–200 тысяч человек. Для этого ещё в прошлом месяце в крупных городах в людных местах возобновилась массовая раздача повесток и облавы на уклонистов. Кроме того, с 1 января ужесточились требования к работодателям, которые теперь должны выдавать своим сотрудникам повестки и следить за тем, чтобы они посещали военкомат.

И вот новая мера: с нового года посольства и консульства получили задание сотрудничать с местными властями для постановки на учёт военнообязанных украинцев. Насколько это сотрудничество будет успешным для Киева, конечно, вопрос.

Во-первых, надо учесть, что, по официальным данным, в прошлом году 924 тысячи украинцев подали обращения о предоставлении убежища. Неизвестно, сколько просьб было удовлетворено, но очевидно, что их отправить домой так просто уже не получится.

Во-вторых, многие украинцы пересекли границу по поддельным документам, в Европе они не вставали ни на какой учёт и по факту находятся там нелегально. Впрочем, для таких людей в этом есть и риск — в случае поимки они в любом случае будут депортированы на родину.

Те же украинцы, что въехали официально, а многие ещё и нашли жильё и работу, — находятся в странах ЕС на законных основаниях. И вот для этих людей возникают реальные риски. Их перепишут, поставят на учёт, а дальше могут предложить пройти обучение "по стандартам НАТО" типа на "всякий случай". Кстати, эту идею уже выдвигали в Польше. Недавно генерал в отставке Вальдемар Скжипчак призвал страны НАТО сформировать армию из беженцев с Украины. "Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся, — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее", — заявил он.

Какие страны согласятся "мобилизовывать" беженцев

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И вот тут возникает вопрос, какие страны Европы поддержат это, а какие будут категорически против? И тут надо понимать, что перед властями стран ЕС окажется вилка: с одной стороны — стремление помочь Украине и попутно избавиться от бремени содержания беженцев. Ведь далеко не все из них нашли жильё и работу, многие всё ещё живут на пособия, пользуются гостеприимством граждан ЕС, создавая им проблемы, или же и вовсе вовлечены в криминальную деятельность.

С другой стороны — принципы толерантности, мультикультурности всего, чем страдает Европа в последние десятилетия, что вызывает бурные разногласия внутри ЕС. При этом стоит отметить, что украинцы, в отличие от мигрантов с Ближнего востока, будучи белыми христианами, большинством европейцев воспринимаются как "свои".

Можно не сомневаться, что резко против выдачи украинских уклонистов будет Швеция, которая давно известна всему миру как рай для беженцев всех полов, национальностей и политических убеждений. Из-за своей принципиальности она даже рискует не попасть в НАТО, не желая выдавать Турции беглых курдов. Думаю, украинцам, которым повезло добраться до этой страны, точно нечего опасаться.

Против будет Германия, которая является горячим сторонником политики "открытых дверей" в отношении любых мигрантов. Особенно — украинских, которых она изначально рассматривала как хороший вариант дешёвой рабочей силы.

Согласно данным ООН, больше всего украинских беженцев в ЕС приняла Польша — 1 563 386 человек. Следующими в списке идут Германия (1 021 667), Чехия (483 620), Италия (169 306), Испания (161 012), Великобритания (157 300), Болгария (151 332), Франция (118 994), Румыния (109 413), Словакия (107 203) и Молдавия (102 160).

В Польше уже поднимаются волны недовольства засилием беженцев с Востока, что накладывается на историческую привычку поляков смотреть на украинцев как на людей второго сорта.

Идея генерала Скжипчака может найти живой отклик в польском обществе. К тому же это никак не противоречило бы официальной политике властей, которые всегда выступали против навязываемого из Брюсселя принудительного приёма мигрантов, к тому же формирование подразделений из беженцев может быть подано как помощь "братской" Украине в неравной борьбе с "российской агрессией". Наконец, из Польши украинцев и везти недалеко, а на программах их подготовки к фронту можно ещё и заработать.

Варшава пока молчит на этот счёт, но на призыв Киева уже откликнулись в Прибалтике. Бывший министр юстиции, а ныне мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс публично высказался о своей готовности "помогать украинской стороне разыскивать и возвращать украинских военнообязанных". О такой же готовности заявил глава латвийского Лиепаи Гунарс Ансиньш.

Кончено, это пока можно воспринимать как позицию отдельных чиновников, но они явно выражают мнение значительной части национальных элит.

В той же Эстонии уже даже заранее придумали повод для их депортации. В конце прошлого года премьер-министр этой страны Кая Каллас, комментируя ситуацию с украинскими беженцами, заявила, что в стране не хотят появления новой общины, которая не говорит на эстонском языке, и призвала проходить языковые курсы. Власти уже ужесточили процедуру получения статуса временной защиты. Можно смело предположить, что большинство украинцев учить эстонский не будет и власти могут с "чистой совестью" выдворить их из страны.

Кая Каллас. Фото © ТАСС / AP / Roman Koksarov

Поддержать почин может и Молдавия, которая очень хочет "помочь" Украине любыми способами, избегнув собственного втягивания в конфликт. Очевидно, что поддержит Венгрия — в отместку за притеснение соотечественников в Закарпатье. Дальше — Румыния, Болгария. Одним словом, вся Восточная Европа может стать для украинских мужчин призывного возраста зоной риска.

Надо понимать, что если вчера идея польского генерала прозвучала как безумие, то по мере уменьшения на Украине количества "пушечного мяса" и успехов России, вопрос восполнения живой силы ВСУ встанет ребром не только у Киева, но и у тех, кто его поддерживает. И тогда уже у тех стран, которые из принципа противятся такому решению проблемы, будет всё меньше возможностей противиться дальше. Почти как с танками. Только танки можно наклепать новые. А потери в "живой силе" так просто не восполнишь.

И ещё один момент. Если страны Европы всё же откликнутся на просьбы Киева (а это обязательно произойдёт — если не сегодня, то завтра), то стоит ждать увеличения наплыва беженцев в сторону России. Конечно, в Россию попасть намного сложнее — напрямую это вообще нереально, но можно нелегально через третьи страны. Главное — пересечь украинскую границу, а если есть деньги — все вопросы решаются.

Другой вопрос, готова ли Россия, и так принявшая почти три миллиона человек, принять ещё. И нужны ли нам эти беженцы, многие из которых настроены нелояльно к нам, в противном случае — давно бы уже были тут, а не искали халяву в Европе.

Авторы Дмитрий Родионов