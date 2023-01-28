Что скрывается за словами турок о выходе из НАТО Журналист Владимир Дюжий — о том, для чего политики Турции бравируют тезисами о выходе страны из НАТО. 27 января, 23:40 Обложка © Getty Images / Utku Ucrak / Anadolu Agency

Заявление заместителя председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Этема Санчака о том, что "Турция покинет НАТО через пять-шесть месяцев", устроило настоящий переполох в СМИ. Журналисты наперебой кинулись гадать, почему и как именно это может случиться, а аналитики размышлять, возможно ли гипотетически. И вывод, к которому приходят как первые, так и вторые, увы, неутешителен для тех, кто уже размечтался о том, как Анкара покажет кукиш Вашингтону. Турция из НАТО не выйдет. И этому есть целый ряд веских причин.

Своя цель

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Когда речь идёт о политике современной Турции, то есть её лидера Эрдогана, всегда следует иметь в виду советскую народную песенку про матроса-партизана Железняка, который говорил, что "шёл на Одессу, а вышел к Херсону". То есть наблюдать не за декларациями о направлении движения, а за тем, куда оно в действительности направлено.

В отличие от незадачливого матроса, Эрдоган — опытнейший политический лидер, прекрасно изучивший современный политический ландшафт. Он знает, куда и зачем идёт. Его цель — укрепить положение Анкары и расширить её влияние. Понимая, что, несмотря на все усилия США, однополярный мир во главе с Вашингтоном трещит по швам и в скором времени перестанет существовать, он ведёт свою страну к тому, чтобы она не осталась в хвосте американской политики, утратив всякое значение, как другие страны НАТО, а стала одним из полюсов будущего, превратившись в одного из если не мировых, то хотя бы региональных лидеров.

Отсюда и самостоятельная политика, продиктованная в первую очередь собственными, а не натовскими интересами, и конфликтные ситуации с альянсом вроде покупки Анкарой российских комплексов ПВО С-400 и введения последующих санкций за это со стороны США.

При этом, как прагматичный политик, преследующий прежде всего интересы своей страны, Эрдоган вовсе не стремится к тому, чтобы расплеваться с США, выйти из НАТО и отправиться в полностью самостоятельное плавание, налетая на рифы без возможности получить помощь и поддержку от своих нынешних союзников.

Напротив, смысл политики Анкары как раз в том, чтобы получить как можно больше выгод, используя преимущества нахождения в альянсе. И в этом смысле выход из НАТО Турции невыгоден. Не случайно заявление о возможном выходе из альянса сделал политик даже не второго, а третьего эшелона — не лидер, а заместитель руководителя второразрядной политической партии. В правящей партии Эрдогана утверждают, что никуда из НАТО уходить не собираются. "Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи", — заявил Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития, лидером которой является Эрдоган.

Турции это не нужно

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Выход из НАТО Турции просто невыгоден и политически, и экономически. Во-первых, нахождение в альянсе позволяет Анкаре оказывать давление на европейские страны в решении курдского вопроса, весьма болезненного для Турции.

Во-вторых, будучи членом НАТО, Турция может позволить себе явно недружественные и даже враждебные действия против Греции, с которой у неё территориальные разногласия, не опасаясь, что члены альянса выступят в защиту Афин.

И наконец, нахождение в составе альянса даёт доступ к западным технологиям, что чрезвычайно важно для экономического развития страны. Например, сейчас Турция шантажирует альянс, требуя за согласие на вступление в него Финляндии и Швеции поставок истребителей F-35 и возобновления производства деталей для них на своей территории. Ранее это производство приносило стране 12 млрд долларов в год. Без членства в альянсе всё это и многое другое было бы невозможно.

Позиция НАТО

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Несмотря на часто звучащие в последнее время со стороны западных политиков угрозы об исключении Турции из НАТО, невыгоден её уход и самому альянсу. Турецкая армия — вторая по численности в НАТО после армии США. Её Вооружённые силы насчитывают 550 тысяч человек, в то время как армия Германии — 100 тысяч, Франции — 200 тысяч, Италии — 165 тысяч. То есть армия Турции по численности превосходит вооружённые силы трёх основных европейских континентальных членов НАТО, вместе взятых. То же и с сухопутными вооружениями: у Турции — 2622 танка, у Германии — 245, у Франции — 528, у Италии — 200. С уходом Турции в системе европейской обороны НАТО образуется такая дыра, что залатать её будет вряд ли возможно.

На территории Турции расположены три военные базы НАТО, в том числе с американским ядерным оружием. В случае выхода Турции из альянса куда это всё девать? Желающие их разместить у себя, конечно, найдутся, например Польша и вездесущие страны Прибалтики, но это потребует времени и огромных денег. Да и как отреагирует Россия на приближение ядерного оружия США к своей границе?

Ну и наконец, выгнать Турцию из НАТО практически невозможно даже по процедурным правилам самого альянса. Исключение какой-либо страны вообще не предусмотрено в Уставе НАТО, а самостоятельный выход предусматривает довольно сложный регламент, на выполнение которого отводится не менее года.

Так что как бы и кому бы этого ни хотелось, но не через пять, ни через шесть месяцев, ни вообще в сколь-нибудь обозримом будущем Турция из НАТО не выйдет. И никто её оттуда не выгонит.

Авторы Дюжий Владимир