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Опубликовано 29 января 2023, 11:54

Российская ПВО сбила 16 украинских снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган"

Российские системы ПВО за сутки сбили в Донецкой Народной Республике и под Херсоном 16 снарядов ВСУ, выпущенных из американских и украинских РСЗО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населённых пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск в ДНР и Чаплинка в Херсонской области", — сообщил Конашенков в рамках ежедневного брифинга Минобороны.

Кроме того, наши системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в районе Яковлевки (ДНР), а также посёлков Житловка и Червоная Диброва в ЛНР.

Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара
Российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25 в районе Угледара

Ранее обстрелы Украиной больниц в ЛНР и Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS МИД России назвал военным преступлением Киева. В министерстве подчеркнули, что замалчивание происходящего странами НАТО и США говорит об их прямой вовлечённости в конфликт.

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ТАСС / Минобороны РФ

Ирина Фальке
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