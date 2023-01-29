Российская ПВО сбила 16 украинских снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган"
Российские системы ПВО за сутки сбили в Донецкой Народной Республике и под Херсоном 16 снарядов ВСУ, выпущенных из американских и украинских РСЗО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населённых пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск в ДНР и Чаплинка в Херсонской области", — сообщил Конашенков в рамках ежедневного брифинга Минобороны.
Кроме того, наши системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в районе Яковлевки (ДНР), а также посёлков Житловка и Червоная Диброва в ЛНР.
Ранее обстрелы Украиной больниц в ЛНР и Херсонской области из реактивных систем залпового огня HIMARS МИД России назвал военным преступлением Киева. В министерстве подчеркнули, что замалчивание происходящего странами НАТО и США говорит об их прямой вовлечённости в конфликт.
ТАСС / Минобороны РФ