Российская ПВО сбила 16 украинских снарядов HIMARS, "Ольха" и "Ураган"

Российские системы ПВО за сутки сбили в Донецкой Народной Республике и под Херсоном 16 снарядов ВСУ, выпущенных из американских и украинских РСЗО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Перехвачено 16 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Ураган" в районах населённых пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск в ДНР и Чаплинка в Херсонской области", — сообщил Конашенков в рамках ежедневного брифинга Минобороны.

Кроме того, наши системы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника в районе Яковлевки (ДНР), а также посёлков Житловка и Червоная Диброва в ЛНР.