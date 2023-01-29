Более 100 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом в рамках ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах", — уточнил он.