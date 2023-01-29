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29 января, 11:52

Более 100 подразделений ВСУ попали под огонь российской артиллерии и авиации

Российские военные в ходе спецоперации на Украине за сутки поразили более 100 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом в рамках ежедневного брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ за сутки нанесено поражение 103 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике противника в 143 районах", — уточнил он.

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А ранее Лайф рассказывал об успехах войск российской группировки "Центр". По данным Минобороны РФ, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск "Центр" удалось поразить подразделения 103-й бригады теробороны, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ на Краснолиманском направлении.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников

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