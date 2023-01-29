Стало известно, как распределены силы наёмников в украинской армии

В специальной военной операции на Украине в рядах ВСУ задействованы наёмники как минимум из 50 стран, большинство из них поляки и румыны. Как заявил в беседе с Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, иностранные бойцы так и будут прибывать в Незалежную, пока им платит деньги НАТО.

"Больше всего в контингенте наёмников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наёмники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наёмников с Ближнего Востока, из Южной Америки, Австралии. Там присутствуют представители как минимум 50 государств", — говорит эксперт.

По словам Михайлова, финансирует иностранных бойцов на Украине Североатлантический альянс. Эксперт указал, что НАТО — довольно щедрый спонсор и, пока он платит, наёмники так и будут отправляться в Незалежную. Как подчеркнул аналитик, боевики финансировались альянсом ещё со времён афганского конфликта. Кроме того, НАТО также снабжало их оружием, "из которого стреляли по нашим солдатам".