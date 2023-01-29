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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 08:42
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Стало известно, как распределены силы наёмников в украинской армии

Военный аналитик Михайлов: Пока НАТО платит деньги, наёмники будут прибывать на Украину

В специальной военной операции на Украине в рядах ВСУ задействованы наёмники как минимум из 50 стран, большинство из них поляки и румыны. Как заявил в беседе с Ura.ru руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов, иностранные бойцы так и будут прибывать в Незалежную, пока им платит деньги НАТО.

"Больше всего в контингенте наёмников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также наёмники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС. Мы получали информацию, что черпают наёмников с Ближнего Востока, из Южной Америки, Австралии. Там присутствуют представители как минимум 50 государств", — говорит эксперт.

По словам Михайлова, финансирует иностранных бойцов на Украине Североатлантический альянс. Эксперт указал, что НАТО — довольно щедрый спонсор и, пока он платит, наёмники так и будут отправляться в Незалежную. Как подчеркнул аналитик, боевики финансировались альянсом ещё со времён афганского конфликта. Кроме того, НАТО также снабжало их оружием, "из которого стреляли по нашим солдатам".

На Украине убиты два колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ
На Украине убиты два колумбийских наёмника, воевавших за ВСУ

Ранее издание Washington Post насчитало в рядах ВСУ от одной до трёх тысяч иностранных наёмников. Весной прошлого года в Киеве заявляли о 20 тысячах военных наёмников из 50 стран в рядах ВСУ. Однако, как полагают аналитики, большинство вернулось на родину.

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Getty Images / Niall Carson

Оксана Попова
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