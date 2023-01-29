4 природных антибиотика, способных победить простуду и прочие недуги

Достаточно большое количество растительных продуктов содержат вещества, обладающие определённым антимикробным или бактериостатическим действием. Сами того не зная, простые природные антибиотики мы часто употребляем в повседневном рационе. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-диетолог Марина Макиша.

Лук и чеснок

В их составе находятся аллицин и фитонциды, которые обладают противобактериальным и противовирусным действием. Соответственно, эти продукты рекомендуется употреблять в сезон, когда повышен риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций. Причём необязательно есть их, достаточно просто вдохнуть запах рубленого лука или чеснока, которые даже так будут оказывать определённый бактерицидный эффект. Кроме того, на них стоит обратить внимание при заболеваниях дыхательных путей или пищеварительной системы.

"То есть это тоже и профилактика, и частичное лечение различных бактериальных, вирусных инфекций", — отметила врач.

Имбирь

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Есть множество исследований, результаты которых выявили, что в этом продукте содержатся полезные вещества — терпены. Они показали свою эффективность при лечении различных заболеваний желудочно-кишечного тракта, воспалительных, инфекционных заболеваний, в частности против сальмонеллы и листерии.

"То есть те бактерии, которые вызывают кишечное отравление. Имбирь работает хорошо, неслучайно его используют традиционно с разными суши. Там, где сырая рыба в том числе", — пояснила диетолог.

Хрен

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Он содержит достаточно большое количество лизоцима, а также оливковое эфирное масло, которое обладает противобактериальным действием. К слову, хрен ещё с древних времён использовали для лечения различных простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей.

"То же самое. Его можно не есть, можно даже просто им подышать — и уже будет определённый эффект", — добавила собеседница Лайфа.