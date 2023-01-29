Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу трёх подозреваемых в терроризме
Три человека задержаны в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан. Их израильские силовики подозревают в причастности к терроризму, сообщили представители армии страны.
"Силы Армии обороны Израиля, службы общей безопасности и пограничной полиции сегодня ночью провели мероприятия по задержанию трёх разыскиваемых подозреваемых по всей территории Иудеи и Самарии", — сказано в сообщении.
Предполагаемых террористов задержали в населённых пунктах Бейт-Умар, Ар-Рам и Аната. В их отношении будут проводить расследования.
Ранее Лайф рассказывал, что в Восточном Иерусалиме произошли два инцидента со стрельбой, которые полиция квалифицировала как теракты. Так, вечером 27 января в синагоге в еврейском квартале Неве Яаков погибло семь человек. Сотрудникам спецслужб удалось нейтрализовать преступника, в рамках расследования задержано более 40 человек. Ещё один теракт произошёл утром 28 января в Городе Давида, где злоумышленником оказался 13-летний мальчик. Подросток устроил стрельбу и ранил двух человек, но сам получил пулю при задержании и был госпитализирован.
ТАСС / ZUMA