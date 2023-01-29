Армия Израиля сообщила о задержании на Западном берегу трёх подозреваемых в терроризме

Три человека задержаны в ходе ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан. Их израильские силовики подозревают в причастности к терроризму, сообщили представители армии страны.

"Силы Армии обороны Израиля, службы общей безопасности и пограничной полиции сегодня ночью провели мероприятия по задержанию трёх разыскиваемых подозреваемых по всей территории Иудеи и Самарии", — сказано в сообщении.