Камеры сняли маршрут убийцы до подъезда в Москве, где он зарезал сына и бывшую жену

Камеры видеонаблюдения сняли маршрут мужчины, который зверски расправился с бывшей женой и сыном в Москве. Видео появилось в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Мужчина, который убил бывшую жену и сына, попал на камеры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

На кадрах мужчина не спеша подходит к дому. Как сообщили в ведомстве, время на часах в этот момент показывало около одиннадцати вечера. Он выглядит задумчивым, а у самого подъезда начинает кусать губы. При этом в руках у него ничего нет. Видимо, холодное оружие, которым злоумышленник убил членов семьи из-за прописки, он пронёс в дом внутри куртки.

По предварительным данным, мужчина развёлся с бывшей женой около года назад. После этого экс-влюблённые начали конфликтовать на почве имущества.