Камеры сняли маршрут убийцы до подъезда в Москве, где он зарезал сына и бывшую жену
Камеры видеонаблюдения сняли маршрут мужчины, который зверски расправился с бывшей женой и сыном в Москве. Видео появилось в телеграм-канале столичной прокуратуры.
Мужчина, который убил бывшую жену и сына, попал на камеры. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
На кадрах мужчина не спеша подходит к дому. Как сообщили в ведомстве, время на часах в этот момент показывало около одиннадцати вечера. Он выглядит задумчивым, а у самого подъезда начинает кусать губы. При этом в руках у него ничего нет. Видимо, холодное оружие, которым злоумышленник убил членов семьи из-за прописки, он пронёс в дом внутри куртки.
По предварительным данным, мужчина развёлся с бывшей женой около года назад. После этого экс-влюблённые начали конфликтовать на почве имущества.
Напомним, об убийстве стало известно сегодня ночью. Как писал Лайф, зверская расправа произошла в Москве на улице Флотской. Мужчина пытался ворваться в квартиру, но, получив отказ от 20-летнего сына, взялся за оружие и нанёс ему несколько ножевых ранений. Внутри он встретился с бывшей супругой, которую постигла та же участь. После этого несчастный покончил с собой. К удивлению, в этот момент в квартире находились ещё два человека, которые каким-то чудом не пострадали.
Telegram / Прокуратура Москвы