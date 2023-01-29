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Регион
Опубликовано 29 января 2023, 07:47
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Украинский дипломат Мельник насмешил Сеть идеей "победить" Черноморский флот одной подлодкой

Замглавы МИД Украины Мельник потребовал от ФРГ субмарину, чтобы "победить" флот России

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник. Фото © ТАСС / dpa / Michael Kappeler

Замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник предложил Германии "креативную идею" — передать Киеву хотя бы одну подводную лодку, чтобы на ней выгнать весь российский флот с Чёрного моря.

"У меня есть ещё одна креативная идея. Германия (фирма ThyssenKrupp) производит одну из лучших подводных лодок в мире — HDW Class 212A. Бундесвер имеет шесть таких подводных лодок. Почему бы не отправить одну на Украину? Это поможет вытеснить российский флот с Чёрного моря", — написал он в "Твиттере".

Подписчиков весьма повеселила данная просьба. Некоторые пошутили, что Мельнику "не хватает нескольких извилин". Другие посоветовали вместо "выпрашивания" начинать что-то покупать самостоятельно.

"Как насчёт того, чтобы платить за них и покупать, вместо того чтобы всё время выпрашивать бесплатное дерьмо?" — задал вопрос один из пользователей.

"Привет, ребята, у меня есть крутая креативная идея... Как насчёт того, чтобы отправить на фронт трусливого сына Мельника, который явно устроился в Берлине вполне комфортно?" — предложил ещё один юзер.

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Ранее Мельник уже требовал от Германии танки, истребители, боевые корабли и даже подводные лодки. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев иронично заметил, что просить субмарины — это сильно, ведь у киевского режима скоро вообще не останется выхода к морю.

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Татьяна Миссуми
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