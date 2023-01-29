Как самостоятельно избавиться от социофобии в 3 шага

Страх публичных выступлений и общения с окружающими — это проявление социального тревожного расстройства. Человек переживает, что может не так себя повести, поэтому чрезмерно контролирует своё поведение или вовсе избегает любых контактов. Врач – психиатр-психотерапевт клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Кристина Вирт рассказала Лайфу о методах борьбы с недугом.

"Достаточно иметь один из следующих признаков: страх оказаться в центре внимания или повести себя как-то не так, избегание социальных ситуаций. Они должны сочетаться с физиологическими симптомами тревоги: ощущением покраснения, дрожью, страхом рвоты, позывами к мочеиспусканию, дефекации, которые возникают во время взаимодействия с другими людьми или при мыслях о таком взаимодействии", — пояснила она.

По её словам, возникает замкнутый круг. Человек боится общения и избегает его, но тогда он не может получить хорошего опыта взаимодействия с окружающими. В результате социопат убеждается в обоснованности страхов и отказывается менять ситуацию. Сегодня до конца не изучены причины социофобии, однако генетическая предрасположенность имеет место быть.

"Большое значение имеет опыт общения, начиная с детского возраста. Также на развитие тревоги и социального тревожного расстройства влияет тип темперамента, сниженная самооценка, другие формирующиеся или уже сформированные черты характера", — добавила врач.

Она подчеркнула, что борьба с социальной тревогой может быть описана одной фразой: необходимо "делать то, чего вы не делали никогда, и не делать то, что вы делаете всегда". Нужно осознать, что попытки избежать любых контактов — это форма защиты от негативного восприятия себя при социальном взаимодействии. Если вы отгораживаетесь от окружающих, то страх проходит, но лишь на время, при новой ситуации он ударит вновь.

"Для преодоления социальной тревоги при отсутствии нарушения функционирования возможна самостоятельная работа. Если же тревога нарушает возможность участия в социальных ситуациях, нужна психотерапевтическая работа, в том числе и в сочетании с медикаментами", — отметила собеседница Лайфа.

Она предупредила, что только медикаментозное лечение пользы не принесёт. Нужна серьёзная работа с негативными мыслями об общении, о себе, о других людях, следует тщательно проработать неприятные воспоминания, которые могли привести к социофобии.