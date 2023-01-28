Капкан на судьбу: Психолог назвал 6 повседневных привычек, которые медленно убивают человека Многие люди думают, что живут нормальной жизнью, хотя, по мнению учёных, они занимаются медленным самоубийством. 27 января, 23:40 Обложка © Shutterstock

Неизжитые детские комплексы

Психотерапевты сходятся во мнении, что личность человека формируется ещё до рождения и окончательно закрепляется в 12 лет. Многие установки и модели поведения усваиваются в детстве и с годами просто окостеневают. И под этим всем может прятаться тот самый "недолюбленный ребёнок", которого когда-то обидели, чего-то недодали либо, наоборот, задушили гиперопекой.

О комплексах написаны миллионы книг, но нельзя сказать, что это как-то кардинально изменило ситуацию с психическим здоровьем человечества. Единственное, что нужно знать о комплексах, — они являются кривым зеркалом, через которое человек смотрит на мир. В достижении целей они мешают, потому что "засоряют эфир", в личной жизни — потому что либо заставляют человека думать, что он недостоин любви, либо что он "слишком хорош собой, чтобы кому-то довериться". Комплексы лучше прорабатывать с хорошим психотерапевтом. В противном случае они как минимум приводят к нижеперечисленным привычкам.

Повышенная тревожность

Учёные из Питтсбурга ещё в 2013 году выяснили, что средняя продолжительность жизни человека напрямую зависит от его психического состояния и особенностей характера. До этого считалось, что всё это относится к косвенным факторам.

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К группе риска они отнесли людей с деструктивным поведением, пессимистов и вообще тех, кто либо агрессивен, либо пассивно-агрессивен. Всё это сокращает жизнь, а в некоторых случаях приводит к преждевременной смерти. Тревожным людям свойственны проблемы с сердечно-сосудистой и пищеварительной системой, к 40 годам они накапливают букет хронических заболеваний. При этом нейрофизиолог Наталья Бехтерева считала, что жизнь без стресса — иллюзия. Другое дело, что не нужно его делать своим постоянным фоном. Представители греческой философской школы киренаиков говорили:

— Раз будущее неизвестно, а одно и то же может разным людям (или одному человеку в разные времена) приносить и удовольствие, и страдание, нужно жить настоящим и пытаться каждый миг своей жизни сделать максимально счастливым: радоваться вкусной еде и вину, хорошей погоде и встречам с друзьями.

Маленькое дополнение: сегодня большинство людей "живёт" в соцсетях — это может стать дополнительным фактором стресса. Недавно учёные из Рурского университета Бохума доказали, что отказ от соцсетей всего на полчаса в день позволяет сократить уровень депрессии. Ну и высвобожденные 30 минут на дороге не валяются.

Неправильное питание

Казалось бы, банальный пункт. Ну кто не знает, что вредная пища сокращает жизнь?! Однако эксперты из Мичиганского университета в прошлом году, изучив углеродный след и питательные свойства различных продуктов и блюд, высчитали прямую закономерность. И получилось, что то, что полезно, далеко не всегда невкусно. Вышла "вкусная арифметика".

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К примеру, согласно этому индексу, одними из самых полезных оказались бутерброды с арахисовой пастой и джемом. Один такой бутерброд продлевает жизнь на 30 минут, а горсть орехов — на 26. Один банан, как и запечённый лосось, прибавляет тринадцать с половиной минут жизни. Для любителей фастфуда есть две новости. Хорошая: порция картошки фри прибавляет к жизни полторы минуты. Плохая: хот-дог украдёт больше 36 минут. Но не нужно слишком зацикливаться на этом, потому что стресс ещё вреднее (см. предыдущий пункт). Суть подхода состоит в том, что здоровое питание можно превратить в интересную игру. Существует также два неписаных правила: никогда не игнорировать завтрак и пить достаточное количество воды.

Общение с токсичными людьми

В 2010 году в издании Proceedings of the Royal Society было опубликовано исследование, согласно которому каждый позитивный человек, который встретился другому на жизненном пути, на 11% увеличивает его шансы на повышение жизнеспособности. А в это понятие жизнеспособности, или витальности, входит и продолжительность, а главное — качество жизни.

С другой стороны, каждый негативный человек снижает качество жизни "партнёра" на 10%. Многие люди совершенно зря боятся одиночества, ведь именно этот страх обычно впускает в их жизнь лишних людей, которых потом ещё попробуй выгони.

Что такое депривация сна

Если по поводу целесообразности лечебного голодания ещё возможны дискуссии, депривация сна, или отказ от сна, является преступлением человека по отношению к себе. И это мнение врачей.

Депривация сна не только сокращает жизнь, но и снижает её качество. Следует перестать себя убеждать в том, что ночью лучше думается, что есть жаворонки, а есть совы... Для всех людей без исключения ночь — время для сна. Ночью происходит выработка 70% мелатонина — гормона, который защищает человека от стрессов и хронических заболеваний. Если мучает бессонница, нужно немедленно обратиться к специалисту. Заниматься самолечением не стоит, как и тестировать на себе препараты без рекомендации врача. Принимать на ночь алкоголь нельзя: он портит качество сна. Кстати, в этом рейтинге вредных привычек отсутствуют алкоголь и сигареты, потому что и так очевидно, что лет они не прибавят.

Проблемы в интимной жизни

О том, что интимная жизнь приводит к выбросу гормонов удовольствия, снимает стресс, повышает иммунитет и сжигает калории, слышали многие.

Однако сотрудники Университета Дьюка из штата Северная Каролина пошли дальше и выяснили, что женщины, ведущие регулярную половую жизнь, в среднем живут на восемь лет дольше. Также, по данным журнала BMJ Open, мужчины, имеющие насыщенную интимную жизнь, имеют шансы прожить до 80 и более лет. Это же подтверждают более ранние исследования тайваньских учёных.

При этом речь не идёт о свободных отношениях. В них, несмотря на определённую пикантность и игру, которые сами по себе даже полезны, присутствует стресс. Плюс риск подцепить известные заболевания. По словам профессора геронтологии Мичиганского университета Майкла Гарретта, именно стабильные отношения позитивно влияют на долголетие. Другое дело, что тут важно избежать рутины, которая убивает в любом случае.

Фото © Shutterstock Сколько привычек знакомо не понаслышке? 0 Все шесть Две-три Ни одной

Авторы Евгений Жуков