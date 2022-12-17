Вредная привычка: Психолог перечислил 7 вещей, за которые никогда не должно быть стыдно По мнению специалистов, стыд — самая бесполезная и разрушительная эмоция. И чем раньше человек избавится от неё, тем лучше. Вот вещи, за которые вам точно не должно быть стыдно. 16 декабря, 23:40 62903 62903 Фото © Shutterstock

Почему бывает стыдно

С тех пор как Платон назвал стыд "страхом дурной молвы", ничего не изменилось. Американский психолог Кэррол Изард отмечал, что человек, когда испытывает стыд, кажется себе маленьким, беспомощным, глупым, никуда не годным, при этом не способен мыслить логично и эффективно.

Ощущение стыда приводит к выработке в гипоталамусе избыточного количества кортиколиберина. Он в свою очередь воздействует на гипофиз, активируя выработку кортикотропного гормона, а в ответ на это из надпочечников выделяется гормон стресса кортизол. Это ведёт к повышению артериального давления и другим неприятным последствиям.

В результате человек, который постоянно испытывает стыд, в 10 из 10 случаев столкнётся с проблемами со здоровьем, а также не сможет самореализоваться. Самое страшное, что человек, стыдящийся себя и своих потребностей, заранее считает себя недостойным какой-либо помощи. При этом стыд не даёт путей решения проблемы, поэтому он неконструктивен. Первое, что нужно сделать, — перестать стыдиться своего стыда. Эта эмоция родом из детства, и человек за неё не несёт ответственности. Но важно начать работать с этим уже сейчас.

Комплекс внешности

Фото © Shutterstock

Американский психолог Брен Браун отмечает, что комплекс внешности — паутина противоречивых ожиданий и неисполнимых желаний человека, связанных с его представлениями, как он должен выглядеть. В первую очередь речь идёт о женщинах, но и мужчин данная проблема тоже касается. Не стоит по этому поводу себя изводить. Все стандарты красоты навязаны медиа, и если бы люди знали, каких усилий стоит звёздам выглядеть так, чтобы нравиться миллионам, то поняли бы, что это тяжёлая работа, сопряжённая с риском для здоровья.

При этом никто не отменял, что здоровый образ жизни, личная гигиена, наличие собственного и не навязанного обществом стиля творят чудеса. Но делать это нужно только для себя, а не чтобы кто-то там одобрил. Если полазить по форумам и соцсетям, можно убедиться, что у красоток и красавцев хватает "хейтеров", которые считают их уродливыми, толстыми и так далее. Внешность даётся от природы, и тут нечего стыдиться. Человеку под силу лишь корректировать полученное.

Особенности характера

Советский психолог Алексей Леонтьев подразумевал под характером все индивидуальные различия, всё, что характеризует человека и не позволяет ему слиться с толпой. Характер — частная подструктура личности, но не синоним её. Если человек стыдится своей замкнутости, необщительности, чувствительности и ранимости, он хоронит часть себя. Это нужно всегда помнить, если кто-то вздумает упрекнуть за индивидуальные реакции на внешний мир. Критик косвенно намекает на то, что его собеседник недостоин полноценной жизни. Но если кому-то и должно быть стыдно, так это ему. Чувством стыда зачастую пользуются токсичные люди и манипуляторы.

— Стыд всегда появляется рядом с чьим-либо мнением, особенно непрошеным. Достаточно одной коротенькой фразы или въедливого словца, чтобы обездвижить вас, "забить" стыдом, как гвоздь забивают в доску, — отмечает гештальт-терапевт Алина Адлер.

Трудное детство

Фото © Shutterstock

Вот уж чего стыдиться точно не надо, так это своих родителей. Никто не вправе указывать на этот пункт — ни друзья, ни вторая половинка, ни коллеги. Родителей не выбирают, и избитость этой фразы не отменяет её истинности. Родители могут быть бедными или богатыми, иметь пристрастие к алкоголю или не иметь его, быть инвалидами или здоровыми, желчными или душевными. Но это просто данность. Нужно сказать им спасибо за то, что дали жизнь, и постараться распорядиться ею так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые в стыде годы.

Кстати, точно так же психологи не рекомендуют стыдиться своего круга общения. Если окружение чем-то не устраивает, нужно решать этот вопрос. А если кто-то со стороны смеет критиковать тех, кто мил и дорог сердцу, пусть он оставит своё мнение при себе.

Материальное положение

Психолог Брен Браун отмечает, что негласные требования социума формируют благодатную почву для чувства стыда. В большинстве случаев человек сам стыдится и сам себя наказывает за то, что чего-то там не достиг, недостаточно зарабатывает и так далее. Но по факту он сражается с химерами.

По большей части люди настолько заняты собой, что их мало волнует, зарабатывает чужой человек выше или ниже среднего. Есть небольшой процент людей, которые подпитываются наблюдением за жизнью соседей. Но это не совсем здоровые люди.

В итоге получается, что критерий достатка у каждого свой. Человек должен лишь ответить для себя на вопрос, хватает ли ему денег, чтобы чувствовать себя комфортно, чтобы следить за здоровьем и помогать близким людям. Но область финансов должна быть свободна от чувства стыда.

Разумный эгоизм и личное пространство

Фото © Shutterstock

К сожалению, устаревшие штампы старой педагогической школы очень живучи. Детям и подросткам часто внушают, что думать нужно не о себе, а о других. Но в основании структуры личности здорового человека лежит в первую очередь забота о себе, своих интересах, своём личном пространстве.

В таком случае человек получает необходимые ресурсы для того, чтобы позаботиться о ком-то ещё. Человеку не стоит стыдиться своей привычки уединяться, своих хобби, своей обособленности. Если работа, семья, дом, обязательства — всё, что есть у человека, он рано или поздно перегорит. И перестанет быть полезен для всех — для себя и для общества. Если это всё звучит неубедительно, то следует вспомнить примеры людей, принёсших пользу человечеству. Альберт Эйнштейн, Стивен Хокинг, Луи Пастер и другие великие учёные, если судить по их дневникам, во главу угла ставили личное пространство, которое позволяло им творить и изобретать.

Ошибки прошлого

Психолог Брен Браун в своей лекции "Прислушайтесь к стыду" отмечала, что любая эмоциональная уязвимость — это окошко для стыда. Прошлое — это громадная чёрная дыра, которая способна оттягивать все силы и ресурсы. При этом прошлое — нечто случившееся, поэтому для жизни настоящей это всего лишь фантом, искажённое зеркало. Что бы человек ни сотворил и ни натворил в прошлом, он уже был за это наказан, ему нет необходимости бичевать себя вновь и вновь. Стивен Хокинг поставил под сомнение возможность путешествий во времени, а значит, в прошлом уже ничего не изменишь.

Особенно это касается любовной сферы. По статистике, те, кто переживает о прошлых связях и не отпускает их, губят на корню свои нынешние отношения. В этом уродливом треугольнике страдают все: бывший партнёр, нынешний партнёр и сам "виновник".

Цифровой детокс

Фото © Shutterstock

Завершает этот список рекомендация для активных пользователей соцсетей. Многие психологи советуют ограничивать себя в пользовании смартфонами, компьютерами, планшетами. Одно дело, если они нужны для работы. Но если соцсети занимают большую часть досуга, то это верный шаг к депрессии. Существует негласное правило этики общения в соцсетях. Если это не касается какого-то важного вопроса, договорённости, ответа, от которого зависит судьба общего дела или другого человека, если это не вопрос жизни и смерти, соцсети могут подождать. Ничего дурного нет в том, чтобы отсрочить ответ своему "френду". И стыдиться тут нечего.

В завершение следует сделать предостережение всем родителям. До 6–7 лет дети не понимают всех социальных норм, и стыдить их в этом возрасте нет никакого смысла. Ведь они просто пугаются, реагируя на скачки родительского настроения. Они перестают "шалить" только из чувства страха, а это неконструктивное чувство.

Что касается привычки стыдиться, которая всегда идёт из детства, то доктор философии и психолог Тамар Чански делится таким лайфхаком. Если стыд за что-либо переполняет, следует представить себе четырёх человек, которые являются для "человека стыдящегося" авторитетом. Это могут быть близкие, выдающиеся гении прошлого или кинозвёзды. Так вот, следует задать себе вопрос, стали бы они гнобить за этот проступок так, как человек гнобит себя сам. Скорее всего, нет. Потому что главный ад человек создаёт для себя сам. Также важно помнить, что стыдить других людей тоже не стоит. Можно конструктивно указывать на ошибки и предлагать варианты исправления ситуации, но никак не стыдить.

Фото © Shutterstock Как часто вас посещает чувство стыда? 0 В день по несколько раз Может, раз в неделю Раз в год Не посещает вообще

Авторы Евгений Самарин