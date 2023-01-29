В России ожидается второй всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом

Гендиректор контрактно-исследовательской компании "КЭГ", иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков предупредил россиян о втором всплеске заболеваемости вирусом гриппа. Как подчеркнул врач в беседе с Ura.ru, он будет гораздо сильнее первого.

Крючков подчеркнул, что происходящая эпидемиологическая ситуация "не волна, а именно всплеск". Он указал, что с ноября идёт рост заболеваемости с пиками во второй половине декабря, затем — стремительное снижение. Со второй декады января начинается резкий рост с пиками уже в феврале, потом более плавный спад, к концу марта ситуация стабилизируется, считает доктор.

"Начальный всплеск не успевает быть большим. Он, как правило, маловыраженный. Основной удар приходится на январь – февраль и начало марта даже в лёгкие сезоны. Второй всплеск после новогодних праздников, он максимальный всегда. Он будет выше, чем то, что мы видели в декабре", — подчеркнул иммунолог.