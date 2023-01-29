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29 января, 08:34

Шольц назвал темы переговоров с Путиным и отказался прервать диалог

Канцлер ФРГ Шольц объяснил важность телефонных переговоров с Путиным

<p>Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил, © Shutterstock</p>

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил, © Shutterstock

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжить.

"Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом", — сказал глава немецкого кабмина в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он также заметил, что тон в ходе разговоров с российским лидером "не является невежливым", несмотря на "абсолютно разные" взгляды на ситуацию. Шольц перечислил и темы прошлых переговоров: конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановка на Запорожской АЭС. Но главным вопросом каждой беседы он назвал пути урегулирования конфликта на Украине.

В Кремле объяснили отказ анонсировать телефонные переговоры Путина

В Кремле объяснили отказ анонсировать телефонные переговоры Путина

А ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с Путиным. Песков на это ответил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера.

Андрей Бражников

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