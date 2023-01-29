Шольц назвал темы переговоров с Путиным и отказался прервать диалог

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжить.

"Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом", — сказал глава немецкого кабмина в интервью газете Der Tagesspiegel.

Он также заметил, что тон в ходе разговоров с российским лидером "не является невежливым", несмотря на "абсолютно разные" взгляды на ситуацию. Шольц перечислил и темы прошлых переговоров: конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановка на Запорожской АЭС. Но главным вопросом каждой беседы он назвал пути урегулирования конфликта на Украине.