Шольц назвал темы переговоров с Путиным и отказался прервать диалог
Канцлер ФРГ Шольц объяснил важность телефонных переговоров с Путиным
Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил, © Shutterstock
Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал важными телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и подчеркнул, что их нужно продолжить.
"Я буду вновь проводить телефонные разговоры с Путиным, потому что нужно говорить друг с другом", — сказал глава немецкого кабмина в интервью газете Der Tagesspiegel.
Он также заметил, что тон в ходе разговоров с российским лидером "не является невежливым", несмотря на "абсолютно разные" взгляды на ситуацию. Шольц перечислил и темы прошлых переговоров: конкретные вопросы обмена заключёнными, экспорт зерна, обстановка на Запорожской АЭС. Но главным вопросом каждой беседы он назвал пути урегулирования конфликта на Украине.
А ранее президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз отказался от переговоров с Москвой, заявив, что ему "неинтересно" встречаться с Путиным. Песков на это ответил, что Зеленский давно перестал быть возможным собеседником для российского лидера.