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29 января, 08:38

Кремль объяснил, почему засекретил данные о ситуации в экономике России

Песков объяснил, что Россия засекретила данные об экономике из-за гибридной войны Запада

Доступ ко всем данным и показателям экономики России имеют только те, кто участвует в разработке экономической политики страны, для широкого круга часть информации закрыта из-за гибридной войны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", — объяснил он газете Financial Times.

Песков: Путин получает полную информацию о состоянии экономики России

Песков: Путин получает полную информацию о состоянии экономики России

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что нужно на десятилетия погрузить экономику России в рецессию вводимыми санкциями. В Госдуме РФ предупредили, что это обернётся бумерангом для стран Евросоюза.

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Татьяна Миссуми

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