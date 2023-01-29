Кремль объяснил, почему засекретил данные о ситуации в экономике России

Доступ ко всем данным и показателям экономики России имеют только те, кто участвует в разработке экономической политики страны, для широкого круга часть информации закрыта из-за гибридной войны Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведётся гибридная война против России, а также экономическая война. Поэтому в таких условиях совершенно естественно, что мы засекречиваем эти данные. Все, кому необходимо знать, все, кто участвует в процессе разработки экономической политики, имеют доступ ко всему диапазону данных, статистики и так далее", — объяснил он газете Financial Times.