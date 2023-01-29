МИД России назвал военным преступлением удар ВСУ по больнице в Новоайдаре

Отсутствие реакции Америки и других государств НАТО на обстрелы Украиной больниц в Луганской Народной Республике и Херсонской области говорит об их вовлечённости в конфликт. Об этом сообщается в заявлении Министерства иностранных дел России.

"Отсутствие реакции со стороны США и других стран НАТО на это очередное чудовищное растаптывание Киевом международного гуманитарного права ещё раз подтверждает их прямую вовлечённость в конфликт и причастность к совершаемым преступлениям. Молчат и международные структуры, призванные давать беспристрастную оценку таким деяниям", — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Вооружённые силы Украины 28 января обстреляли из реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS больницу в Новоайдаре, ЛНР. Кроме того, военные Незалежной ударили по Новой Каховке в Херсонской области. В МИД РФ подчеркнули, что преднамеренный обстрел действующих гражданских медучреждений и целенаправленное убийство граждан — тяжкие военные преступления киевской власти и её "западных хозяев".

В министерстве также указали на двойные стандарты Запада. Дело в том, что страны "устраивали истерики" из-за якобы преступлений ВС РФ в Буче и Ирпене, однако сейчас не замечают варварские действия киевского режима. Западные государства говорят о создании незаконного "трибунала" против России, но молчат о важности суда над украинской властью и военными. В МИД РФ уверены, что за такой "неуклюжей тактикой" видна попытка отвлечь внимание от собственной ответственности за преступные действия.

Данные акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными, подчеркнули в министерстве. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание, заключили в ведомстве.