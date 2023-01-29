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29 января, 10:47

Сунак уволил министра без портфеля из-за налогового скандала

Британского министра Захави уволили на фоне налогового скандала

Министр, председатель Консервативной партии Великобритании Назим Захави покинул свой пост. Решение о его увольнении в связи с налоговым скандалом принял премьер-министр страны Риши Сунак.

Как отметил глава кабмина, при вступлении в должность он пообещал, что возглавляемое им правительство будет честным, профессиональным и подотчётным на всех уровнях. Именно поэтому после появления информации о махинациях Захави Сунак обратился к независимому советнику по интересам министров Лори Магнусу с просьбой провести расследование.

"Вы согласились и принялись полностью сотрудничать с расследованием. После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идёт о серьёзном нарушении министерского кодекса [поведения]. В итоге я сообщил вам о своём решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества", — говорится в сообщении Сунака.

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Кстати, ранее министр без портфеля Назим Захави попал в новый российский санкционный список. Как рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в перечне также оказались начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув и другие.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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