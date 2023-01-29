Сунак уволил министра без портфеля из-за налогового скандала

Министр, председатель Консервативной партии Великобритании Назим Захави покинул свой пост. Решение о его увольнении в связи с налоговым скандалом принял премьер-министр страны Риши Сунак.

Как отметил глава кабмина, при вступлении в должность он пообещал, что возглавляемое им правительство будет честным, профессиональным и подотчётным на всех уровнях. Именно поэтому после появления информации о махинациях Захави Сунак обратился к независимому советнику по интересам министров Лори Магнусу с просьбой провести расследование.

"Вы согласились и принялись полностью сотрудничать с расследованием. После завершения расследования независимого советника, результаты которого были доведены до нас обоих, очевидно, что речь идёт о серьёзном нарушении министерского кодекса [поведения]. В итоге я сообщил вам о своём решении отстранить вас от должности в правительстве Его Величества", — говорится в сообщении Сунака.