"Капитуляция вслух": Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

В соцсети Twitter активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о будущем страны. Так, пользователей шокировали слова президента о том, что если американские танки Abrams отправятся в Незалежную ближе к августу, то это будет слишком поздно . Об этом Зеленский, напомним, заявил в интервью телеканалу Sky News .

По словам других читателей, даже если завтра танки Abrams окажутся на Украине, то это ничего не изменит. Некоторые комментаторы считают, что чем раньше эта техника будет в зоне боевых действий, тем скорее российские военные ликвидируют её, а это "плохо скажется на репутации НАТО". Кроме того, пользователи призвали Зеленского подумать о прекращении огня и мирных переговорах.