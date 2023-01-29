"Капитуляция вслух": Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети
Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского о будущем Украины
В соцсети Twitter активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о будущем страны. Так, пользователей шокировали слова президента о том, что если американские танки Abrams отправятся в Незалежную ближе к августу, то это будет слишком поздно. Об этом Зеленский, напомним, заявил в интервью телеканалу Sky News.
"Очень похоже на капитуляцию вслух", — написал один из пользователей.
По словам других читателей, даже если завтра танки Abrams окажутся на Украине, то это ничего не изменит. Некоторые комментаторы считают, что чем раньше эта техника будет в зоне боевых действий, тем скорее российские военные ликвидируют её, а это "плохо скажется на репутации НАТО". Кроме того, пользователи призвали Зеленского подумать о прекращении огня и мирных переговорах.
Ранее Лайф рассказывал: страны Запада объявили, что готовы выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такой исход поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.
ТАСС / ZUMA