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29 января, 10:32

"Капитуляция вслух": Слова Зеленского о будущем Украины шокировали пользователей Сети

Пользователи Twitter возмутились заявлением Зеленского о будущем Украины

В соцсети Twitter активно обсуждают недавние высказывания украинского лидера Владимира Зеленского о будущем страны. Так, пользователей шокировали слова президента о том, что если американские танки Abrams отправятся в Незалежную ближе к августу, то это будет слишком поздно. Об этом Зеленский, напомним, заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Очень похоже на капитуляцию вслух", — написал один из пользователей.

По словам других читателей, даже если завтра танки Abrams окажутся на Украине, то это ничего не изменит. Некоторые комментаторы считают, что чем раньше эта техника будет в зоне боевых действий, тем скорее российские военные ликвидируют её, а это "плохо скажется на репутации НАТО". Кроме того, пользователи призвали Зеленского подумать о прекращении огня и мирных переговорах.

В МИД России объяснили причину передачи американских танков Киеву

В МИД России объяснили причину передачи американских танков Киеву

Ранее Лайф рассказывал: страны Запада объявили, что готовы выделить Украине пакет очередной военной помощи. Так, например, в Америке решили передать Киеву 31 танк M1 Abrams, а в Германии — 14 танков Leopard 2. Однако такой исход поддержали не все. Намерение уже осудили в ООН, а в американском Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена объяснить решение отправить Украине танки.

Обложка ©

ТАСС / ZUMA

Никита Осипов

Комментарий

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Виктор Нодельсегодня в 10:56

Какое будущее у бандеровской страны?!

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