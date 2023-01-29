Что делать, если стоимость товара на витрине не совпадает с ценой на кассе
Роспотребнадзор напомнил, что делать при разнице в стоимости товара на ценнике и на кассе
Бывают случаи, когда мы берём с витрины товар по одной стоимости, а на кассе нас поджидает неприятный сюрприз: продавец называет нам сумму выше заявленной на ценнике. Как поступать в таком случае, пишет телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на Управление Роспотребнадзора.
По закону в магазине должны будут заплатить разницу в стоимости между чеком и ценником. Правило распространяется и на те случаи, когда несовпадение клиент заметил уже после оплаты. В данной ситуации нужно обратиться к администратору торговой точки, который обязан продать товар по цене, указанной в ценнике. Если руководство магазина отказывается это сделать, покупатель может написать претензию в Роспотребнадзор.
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