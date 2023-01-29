Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обязан сделать всё, чтобы ситуация на Украине не переросла в военный конфликт НАТО с Россией. Об этом немецкий лидер сообщил в интервью газете Tagesspiegel, отвечая на вопрос, беспокоят ли его эскалация и риск ядерного ответа со стороны Москвы.

Шольц заверил, что как федеральный канцлер серьёзно относится к своей присяге и должен сделать всё, чтобы конфликт не вылился "в войну между Россией и НАТО". Он пообещал, что "не допустит такой эскалации". По словам канцлера, в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все до единого, включая министра иностранных дел Анналену Бербок.