Шольц озвучил единое с Бербок мнение об участии НАТО в конфликте на Украине
Шольц: События на Украине не должны перерасти в военный конфликт России и НАТО
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обязан сделать всё, чтобы ситуация на Украине не переросла в военный конфликт НАТО с Россией. Об этом немецкий лидер сообщил в интервью газете Tagesspiegel, отвечая на вопрос, беспокоят ли его эскалация и риск ядерного ответа со стороны Москвы.
Шольц заверил, что как федеральный канцлер серьёзно относится к своей присяге и должен сделать всё, чтобы конфликт не вылился "в войну между Россией и НАТО". Он пообещал, что "не допустит такой эскалации". По словам канцлера, в правительстве ФРГ эту позицию разделяют все до единого, включая министра иностранных дел Анналену Бербок.
"Мы не следуем за теми, кто почти легкомысленно рекомендует Германии идти вперёд. Мы всегда действуем в тесной международной координации. Любое другое решение увеличило бы риск эскалации и было бы безответственным", — сказал Шольц.
Ранее немцы раскритиковали Бербок за её шокирующие слова о том, что странам ЕС нужно воевать не друг с другом, а против России. Скандальной фразой на заседании ПАСЕ министр пресекла обсуждение темы танков Leopard с европейскими союзниками.
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