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29 января, 09:56
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59-летний трансгендер открыл чемпионат Европы по фигурному катанию фееричным падением

Трансгендер Антикайнен из Финляндии открыл чемпионат Европы по фигурному катанию падением

На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию – 2023, который стартовал в финском городке Эспоо, выступил(а) трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Мероприятие транслировал местный телеканал Yle TV2.

Трансгендер из Финляндии не удержал равновесие на открытии чемпионата Европы и сел на лёд. Видео © Yle TV2

Первые 20 секунд спортсменка держалась на льду вполне достойно, но в какой-то момент всё пошло не по плану. 59-летняя Антикайнен пошатнулась и не смогла удержать равновесие, после чего опустилась на лёд на одно колено, но подняться без поддержки уже не смогла.

Помочь соотечественнице на катке поспешила её коллега, выступающая на льду с финским флагом, который затем и вручила Антикайнен.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию проходит в Финляндии с 25 по 29 января. Ранее бывшая российская фигуристка Губанова на соревнованиях принесла Грузии первое золото. Она опередила бельгийку Луну Хендрикс более чем на шесть баллов (193,48).

Обложка ©

Yle TV2

Ирина Фальке

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