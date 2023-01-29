59-летний трансгендер открыл чемпионат Европы по фигурному катанию фееричным падением

На церемонии открытия чемпионата Европы по фигурному катанию – 2023, который стартовал в финском городке Эспоо, выступил(а) трансгендер Минна-Мария Антикайнен (в прошлом Маркку-Пекка Антикайнен). Мероприятие транслировал местный телеканал Yle TV2.

Трансгендер из Финляндии не удержал равновесие на открытии чемпионата Европы и сел на лёд. Видео © Yle TV2

Первые 20 секунд спортсменка держалась на льду вполне достойно, но в какой-то момент всё пошло не по плану. 59-летняя Антикайнен пошатнулась и не смогла удержать равновесие, после чего опустилась на лёд на одно колено, но подняться без поддержки уже не смогла.

Помочь соотечественнице на катке поспешила её коллега, выступающая на льду с финским флагом, который затем и вручила Антикайнен.