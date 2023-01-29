Россияне не пострадали при атаке дронов и взрыве на военном объекте в Иране

На данный момент нет информации, что кто-то из россиян пострадал в результате атаки беспилотников на склад с боеприпасами в Иране. Об этом сообщило Посольство России в стране.

"Информации о пострадавших среди российских граждан не поступало. Все российские загранучреждения в Иране работают в штатном режиме", — говорится в телеграм-канале дипучреждения.

Там подтвердили, что инцидент произошёл вечером 28 января около 23:30. Неизвестные дроны атаковали один из производственных военных объектов в городе Исфахан. Жертв нет, объект незначительно повреждён. В посольстве подчеркнули, что продолжают следить за ситуацией и анализировать поступающие сведения.