Более 40 человек сгорели заживо в автобусе, так как не смогли открыть двери

По меньшей мере 41 человек погиб в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан. Как сообщает издание Dawn, все они сгорели заживо, люди не смогли самостоятельно открыть двери.

В Пакистане в ДТП с автобусом погибло более 40 человек. Видео © Twitter / Rahini

В автобусе всего находилось 48 человек. Очевидцы смогли спасти из охваченного пламенем транспортного средства трёх человек, в том числе женщину и ребёнка. Однако один из них скончался по дороге в больницу.

"Из-за превышения скорости автобус врезался в опору моста при развороте возле Ласбелы. После этого автомобиль накренился в овраг, после чего загорелся", — сказал помощник комиссара Хамза Анджум.