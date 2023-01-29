Более 40 человек сгорели заживо в автобусе, так как не смогли открыть двери
В Пакистане в ДТП с горящим автобусом погибло более 40 человек
В Пакистане в ДТП с автобусом погибло более 40 человек. Обложка © Twitter / news_type_c / Rahini
По меньшей мере 41 человек погиб в результате падения пассажирского автобуса в ущелье в пакистанской провинции Белуджистан. Как сообщает издание Dawn, все они сгорели заживо, люди не смогли самостоятельно открыть двери.
В Пакистане в ДТП с автобусом погибло более 40 человек. Видео © Twitter / Rahini
В автобусе всего находилось 48 человек. Очевидцы смогли спасти из охваченного пламенем транспортного средства трёх человек, в том числе женщину и ребёнка. Однако один из них скончался по дороге в больницу.
"Из-за превышения скорости автобус врезался в опору моста при развороте возле Ласбелы. После этого автомобиль накренился в овраг, после чего загорелся", — сказал помощник комиссара Хамза Анджум.
Ранее Лайф рассказывал, что на юге американского штата Висконсин столкнулись десятки машин, есть пострадавшие. Всего повреждено 85 автомобилей, по меньшей мере 21 человек был госпитализирован. По словам представителей патрульной службы, причинами инцидента стали снегопад и наледь. На данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.