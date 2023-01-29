"Л'Этуаль" — концлагерь "бюджетной" красоты
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 января, 09:17

Двое детей спали в квартире на севере Москвы, пока их отец зверски убивал их брата и маму

Во время тройного убийства в квартире на Флотской улице в Москве находились два ребёнка

<p>Место жестокого тройного убийства в Москве. Видео © Telegram / <a href="https://t.me/moscowproc/1451" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Москвы</a></p>

Место жестокого тройного убийства в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Во время жестокого убийства матери с 20-летним сыном в квартире жилого дома на Флотской улице в Москве находились двое маленьких детей. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, у расставшихся супругов всего было трое детей. Когда бывший муж ворвался в дом, младший, трёхлетний ребёнок, спал рядом с мамой, а старший, восьмилетний, в зале. Злоумышленник не стал трогать детей.

Как уже сообщал Лайф, бывший муж расправился с 20-летним сыном в подъезде. Затем он ворвался в квартиру и зарезал женщину, после чего покончил с собой. Причиной убийства стал отказ в прописке.

Камеры сняли маршрут убийцы до подъезда в Москве, где он зарезал сына и бывшую жену

Камеры сняли маршрут убийцы до подъезда в Москве, где он зарезал сына и бывшую жену

Андрей Бражников

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров