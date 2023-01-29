Двое детей спали в квартире на севере Москвы, пока их отец зверски убивал их брата и маму

Во время жестокого убийства матери с 20-летним сыном в квартире жилого дома на Флотской улице в Москве находились двое маленьких детей. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.

По словам нашего собеседника, у расставшихся супругов всего было трое детей. Когда бывший муж ворвался в дом, младший, трёхлетний ребёнок, спал рядом с мамой, а старший, восьмилетний, в зале. Злоумышленник не стал трогать детей.