Двое детей спали в квартире на севере Москвы, пока их отец зверски убивал их брата и маму
Во время тройного убийства в квартире на Флотской улице в Москве находились два ребёнка
Место жестокого тройного убийства в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Во время жестокого убийства матери с 20-летним сыном в квартире жилого дома на Флотской улице в Москве находились двое маленьких детей. Об этом сообщил Лайфу источник в правоохранительных органах.
По словам нашего собеседника, у расставшихся супругов всего было трое детей. Когда бывший муж ворвался в дом, младший, трёхлетний ребёнок, спал рядом с мамой, а старший, восьмилетний, в зале. Злоумышленник не стал трогать детей.
Как уже сообщал Лайф, бывший муж расправился с 20-летним сыном в подъезде. Затем он ворвался в квартиру и зарезал женщину, после чего покончил с собой. Причиной убийства стал отказ в прописке.