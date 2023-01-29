Летела на красный: Камера сняла, как 20-летняя россиянка на Chevrolet сбила группу пешеходов на тротуаре
В Екатеринбурге автоледи уходила от столкновения с другим авто и сбила четырёх пешеходов
Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
В Екатеринбурге автоледи с небольшим стажем вождения сбила четырёх пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.
Всё произошло на улице Готвальда на регулируемом перекрёстке. 20-летняя девушка на Chevrolet Aveo двигалась на красный сигнал светофора и чуть не врезалась в другое авто. Чтобы уйти от столкновения, она выехала на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.
"В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал о ДТП, которое произошло в Приморье. На дороге Раздольное – Хасан лоб в лоб столкнулись Honda Odyssey и грузовик Isuzu Elf. Первый пошёл на обгон, но не сумел совершить манёвр. В результате жертвой аварии стал пятилетний ребёнок.