Летела на красный: Камера сняла, как 20-летняя россиянка на Chevrolet сбила группу пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге автоледи с небольшим стажем вождения сбила четырёх пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всё произошло на улице Готвальда на регулируемом перекрёстке. 20-летняя девушка на Chevrolet Aveo двигалась на красный сигнал светофора и чуть не врезалась в другое авто. Чтобы уйти от столкновения, она выехала на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.





"В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.