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29 января, 08:51

Летела на красный: Камера сняла, как 20-летняя россиянка на Chevrolet сбила группу пешеходов на тротуаре

В Екатеринбурге автоледи уходила от столкновения с другим авто и сбила четырёх пешеходов

<p>Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/gibddekb96" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Госавтоинспекция Екатеринбурга</a></p>

Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

В Екатеринбурге автоледи с небольшим стажем вождения сбила четырёх пешеходов, в том числе несовершеннолетнего. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

Всё произошло на улице Готвальда на регулируемом перекрёстке. 20-летняя девушка на Chevrolet Aveo двигалась на красный сигнал светофора и чуть не врезалась в другое авто. Чтобы уйти от столкновения, она выехала на тротуар, где в этот момент находились пешеходы.

  • Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
    Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
  • Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга
    Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

Последствия ДТП в Екатеринбурге. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Екатеринбурга

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"В результате ДТП пострадало четыре человека, в том числе один несовершеннолетний — 17-летний молодой человек. С различными травмами пострадавшие доставлены в лечебные учреждения", — говорится в сообщении.

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Николь Вербер

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