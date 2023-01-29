Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Скончался министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков, ему было 53 года. Об этом сообщили в Минздраве республики. Причины трагического события не называются, прощание состоится 30 января.

"Сегодня утром, 29 января 2023 года, на 54-м году ушёл из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков <…> За время его работы в здравоохранении Татарстана произошёл динамичный рост. Марат Наилевич — потомственный врач, он жил медициной, все свои силы вкладывал в то, чтобы здравоохранение республики было одним из лучших в стране", — говорится в тексте.

Его земляк и депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов выразил соболезнования родным и близким министра, а также напомнил, что с Садыковым его связывала многолетняя дружба. Парламентарий назвал смерть друга "безвременной и внезапной, прямо на взлёте".

"Потрясён тем, что он ушёл из жизни столь безвременно и внезапно, как говорят, на взлёте. Марат Наилевич внёс большой вклад в развитие татарстанского здравоохранения, хотел и мог сделать ещё очень многое для отрасли, но судьба оказалась так несправедлива", — написал Фаррахов в телеграм-канале.

Марат Садыков окончил Казанский государственный медицинский институт. Он кандидат медицинских наук, заслуженный врач Республики Татарстан. Был награждён нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", медалью Республики Татарстан "За доблестный труд", а также удостоен звания "Лауреат Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники".