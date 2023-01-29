В Германии рассказали о самом уязвимом месте во всей зоне НАТО

Вооружённым силам Германии необходимо новое оснащение, а также больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.

"Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад. И практически ничего не произошло", — уточнил он в беседе с Bild am Sonntag.

По его словам, союзная и национальная оборона требует серьёзной реорганизации. Армия Германии должна получить больше военной техники и кораблей, тем более что "Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", подчеркнул Мерц.