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29 января, 09:07

В Германии рассказали о самом уязвимом месте во всей зоне НАТО

Лидер ХДС Мерц назвал Балтийское море самым уязвимым местом в зоне НАТО

Вооружённым силам Германии необходимо новое оснащение, а также больше бронетехники, военных кораблей и артиллерии. Об этом заявил лидер оппозиционной партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) Фридрих Мерц.

"Бундесверу срочно требуется новое оснащение. Мы создали все условия для этого в парламенте с помощью специального фонда. Это было девять месяцев назад. И практически ничего не произошло", уточнил он в беседе с Bild am Sonntag.

По его словам, союзная и национальная оборона требует серьёзной реорганизации. Армия Германии должна получить больше военной техники и кораблей, тем более что "Балтийское море — самое уязвимое море во всей зоне НАТО", подчеркнул Мерц.

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Татьяна Миссуми

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