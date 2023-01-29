Николай Дроздов попал в реанимацию с переломом 8 рёбер

Доктор биологических наук, известный телеведущий Николай Дроздов попал в реанимацию после падения на улице. Инцидент произошёл, когда 85-летний телеведущий возвращался с работы в МГУ. В результате его госпитализировали с многочисленными переломами рёбер. О подробностях случившегося рассказал друг Дроздова художник Константин Мирошник.

"Врачи зафиксировали у него переломы восьми рёбер. Эту неделю было очень тяжко, Николая Николаевича мучили сильные боли. Ему постоянно колют обезболивающее, чтобы облегчить состояние. Он держится молодцом, не унывает", — приводит его слова МК.

Совсем недавно телеведущего перевели из реанимации в отдельную палату. По словам Мирошника, в больнице за Дроздовым хорошо ухаживает медперсонал. Гипс врачи пока накладывать не хотят, они ждут, когда рёбра срастутся сами. Художник подчеркнул, что Дроздов — мужественнейший человек, сейчас он не теряет оптимизма.

"Старается держаться. Я с ним на связи почти каждый день. Голос уже стал лучше. Рассказывает мне анекдоты про Штирлица и уже грезит о дальнейших путешествиях", — добавил Мирошник.

В больнице Дроздова навещает дочка, а других посетителей в учреждение не пускают. Врачи утверждают, что телеведущий проведёт там ещё неделю, а затем его выпишут. При этом полное восстановление, по словам специалистов, будет длиться два месяца.

"У него уже были такие случаи: и руки ломал, и ноги, и ключицу, и те же рёбра... В этом возрасте восстановление, конечно, будет небыстрым. Но он вернётся в строй, потому что очень любит эту жизнь и никогда ни на что не жалуется. Он обожает МГУ и мечтает поскорее вернуться к работе. Так что давайте не будем накалять обстановку и дадим Николаю Николаевичу спокойно выздороветь", — призвал близкий друг семьи певец и композитор Дмитрий Дунаев в беседе с kp.ru.