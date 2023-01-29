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29 января, 09:29

"Россия наращивает обороты": В Совфеде связали браваду НАТО с переломом на Украине

Сенатор Джабаров: Бравада НАТО связана с переломной ситуацией на Украине

Первый замглавы международного Комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров объяснил высказывания НАТО о готовности конфронтации с Россией. По его словам, подобные заявления связаны с переломом в ситуации на Украине, однако больше походят на "браваду".

"Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, так как реально увидели, что начался перелом на Украине", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, на Запад пришло осознание того, что помощь в виде поставок нового вооружения и техники, в том числе танков и самолётов, уже вряд ли как-то сможет повлиять на сложившуюся на фронте ситуацию.

"Россия наращивает обороты", — добавил он.

Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Столтенберг заявил, что НАТО не будет стороной конфликта на Украине

Напомним, ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности к конфронтации с Россией. По его мнению, стратегические задачи страны выходят за пределы Украины, так как РФ якобы планирует вернуться в границы Советского Союза.

Обложка ©

ТАСС / Рубцов Андрей

Николь Вербер

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