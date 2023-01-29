"Россия наращивает обороты": В Совфеде связали браваду НАТО с переломом на Украине

Первый замглавы международного Комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров объяснил высказывания НАТО о готовности конфронтации с Россией. По его словам, подобные заявления связаны с переломом в ситуации на Украине, однако больше походят на "браваду".

"Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, так как реально увидели, что начался перелом на Украине", — сказал Джабаров.

По словам сенатора, на Запад пришло осознание того, что помощь в виде поставок нового вооружения и техники, в том числе танков и самолётов, уже вряд ли как-то сможет повлиять на сложившуюся на фронте ситуацию.

"Россия наращивает обороты", — добавил он.