"Россия наращивает обороты": В Совфеде связали браваду НАТО с переломом на Украине
Сенатор Джабаров: Бравада НАТО связана с переломной ситуацией на Украине
Первый замглавы международного Комитета Совета Федерации РФ Владимир Джабаров объяснил высказывания НАТО о готовности конфронтации с Россией. По его словам, подобные заявления связаны с переломом в ситуации на Украине, однако больше походят на "браваду".
"Я спокойно отношусь к этим вещам, они сейчас заявили об этом, так как реально увидели, что начался перелом на Украине", — сказал Джабаров.
По словам сенатора, на Запад пришло осознание того, что помощь в виде поставок нового вооружения и техники, в том числе танков и самолётов, уже вряд ли как-то сможет повлиять на сложившуюся на фронте ситуацию.
"Россия наращивает обороты", — добавил он.
Напомним, ранее глава военного комитета НАТО лейтенант-адмирал Роб Бауэр заявил о готовности к конфронтации с Россией. По его мнению, стратегические задачи страны выходят за пределы Украины, так как РФ якобы планирует вернуться в границы Советского Союза.
ТАСС / Рубцов Андрей