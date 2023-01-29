"Ревизоры" из США нагрянули в Киев на фоне скандалов в Правительстве и Минобороны Украины
На фоне отставок в Минобороны Украины в Киев прибыли генинспекторы трёх ведомств США
В Киев с проверкой прибыли Николь Ангарелла от USAID, Диана Шоу от Государственного департамента, а также представитель Пентагона Роберт Сторч. Обложка © Twitter / Ambassador Bridget A. Brink
На фоне громких отставок на Украине, в частности, в Министерстве обороны, в Киев прибыли должностные лица из Вашингтона. Как сообщила американский посол в Незалежной Бриджит Бринк, провести надзорные мероприятия приехали генеральные инспекторы трёх ведомств: Николь Ангарелла от Агентства США по международному развитию (USAID), Диана Шоу от Государственного департамента, а также представитель Пентагона Роберт Сторч.
"Тепло поздравила прибывших с целью провести независимое наблюдение с помощью США на Украине. Мы придерживаемся высочайших стандартов подотчётности и всестороннего надзора с помощью США", — написала дипломат в "Твиттере", сопроводив пост снимком.
Практически сразу после визита "ревизоров" представители США открыли горячую линию для сообщений о коррупции на Украине: на сайтах трёх ведомств появилась аналогичная инфографика на украинском и английском языках. Теперь украинцы смогут позвонить в данные учреждения и сообщить о нецелевом использовании американской помощи в Незалежной. Памятка опубликована и на сайте украинского генерального инспектора.
США открыли горячую линию для сообщений о коррупции на Украине. Фото © Сайт генерального инспектора Украины
Напомним, несколько дней назад на Украине произошли громкие отставки. Так, лишился должности замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко и замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, ответственный за тыловое обеспечение ВСУ. Кроме того, посты покинули замгенпрокурора страны Алексей Симоненко, замминистра развития общин и территорий Иван Лукеря, заместитель министра развития громад и территорий Вячеслав Негода. Вместе с тем в Незалежной заявили и о возможной отставке Дениса Шмыгаля с поста премьера.