"Ревизоры" из США нагрянули в Киев на фоне скандалов в Правительстве и Минобороны Украины

На фоне громких отставок на Украине, в частности, в Министерстве обороны, в Киев прибыли должностные лица из Вашингтона. Как сообщила американский посол в Незалежной Бриджит Бринк, провести надзорные мероприятия приехали генеральные инспекторы трёх ведомств: Николь Ангарелла от Агентства США по международному развитию (USAID), Диана Шоу от Государственного департамента, а также представитель Пентагона Роберт Сторч.

"Тепло поздравила прибывших с целью провести независимое наблюдение с помощью США на Украине. Мы придерживаемся высочайших стандартов подотчётности и всестороннего надзора с помощью США", — написала дипломат в "Твиттере", сопроводив пост снимком.

Практически сразу после визита "ревизоров" представители США открыли горячую линию для сообщений о коррупции на Украине: на сайтах трёх ведомств появилась аналогичная инфографика на украинском и английском языках. Теперь украинцы смогут позвонить в данные учреждения и сообщить о нецелевом использовании американской помощи в Незалежной. Памятка опубликована и на сайте украинского генерального инспектора.